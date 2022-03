Clara necesidad de un nuevo modelo de defensa en España (I)

El aldabonazo de Alemania con la espectacular subida de los gastos de defensa, y la guerra de Ucrania, muestran a España la necesidad de replantearse sus presupuestos en la materia.

El pasado fin de semana, se ha producido un hecho de enorme importancia en Europa, difícil de evaluar en toda su amplitud en este momento, pero claramente indicador de que el portón ha girado ampliamente sobre una bisagra que se encontraba tan anquilosada como poco engrasada. Alemania, contando con el catalizador de Polonia y Lituania, ha declarado que aportará material letal a Ucrania –antes solo se trataba de cinco mil cascos-, cuestión impensable hasta ahora. Al mismo tiempo, ha anunciado que aumentará su presupuesto de defensa hasta el 2 % del PIB, subiendo drásticamente el nivel desde el 1,4% en que solía refugiarse. Un incremento muy significativo que le hará ocupar el primer puesto en cuanto a potencia de los ejércitos de la UE.

Este nivel del 2% fue recomendado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2014 en Cardiff para ser alcanzado en 2024. Su cumplimiento o no, es susceptible de ser revisado en la próxima cita de Madrid de 29-30 de junio que, por ahora, sigue en la agenda de la Alianza. A ella se presentan con los deberes hechos una gran cantidad de países como, por supuesto, EEUU con un 3,5%; Reino Unido con el 2,29; Polonia con algo más del 2 y su anuncio de llegar al 2,5; Francia, con el 2; y otros menos cumplidores como Italia con el 1,5 y Portugal con el 1,4. Todos estos países han sufrido crisis económicas desde 2007 para acá y, claro está, una terrible pandemia que aún colea. Justo como España.

Pero nuestra nación anda por el 1% de gasto en defensa sobre el PIB, según datos de la OTAN. Solo Luxemburgo y Eslovenia presentan guarismos más bajos. Es paupérrimo. No obstante, comienza a oírse en los medios debates sobre la necesidad de mejorar la cantidad disponible, como consecuencia del ejemplo alemán y de la situación en Ucrania, que podría llegar a expandirse a los vecinos europeos. No sé cuánto durará la discusión pero no se están aportando datos ni clarificando ideas, solo bla bla bla cogidos con alfileres. Este artículo pretende ayudarle a entender el galimatías, querida lectora y querido lector, aunque pido excusas si es demasiado profuso en cifras. Trataré de que no sea así. Una ampliación sobre la situación de los presupuestos de defensa en España, y su tremendo impacto negativo en el proceso de adquisición de materiales y sueldos, sobre todo de tropa y marinería, se presenta en mi artículo de estas mismas páginas de fecha 7 de enero del presente, titulado “Defensa autocomplaciente”, del que acompaño solo un ligerísimo resumen: los materiales necesarios –equiparables a los de los países de nuestro entorno- llegan a acumular retrasos de hasta 20 años, y los sueldos colocan a los militares de más bajo empleo en un papel que linda con el abandono.

Decía que ese 1% del PIB tomaba como referencia a la OTAN porque en los medios españoles la cuestión está muy politizada. Así podemos encontrar que estamos en el 1,4; en el 1,17; etc, según la procedencia y los intereses de las informaciones. Utilizando las fuentes matemáticas más elementales, resulta con datos consolidados del año 2021 que los 9.400 millones gastados en defensa, de un PIB que ha sido de 1,203 billones de euros –billones de doce cifras-, da un porcentaje de un 0,78%. Además, de los gastos anuales hay que deducir los pagos retrasados a otros ministerios por la realización de los programas de armamento. En todo caso, gastos de armamento son. Si estos cálculos están errados, el Ministerio de Defensa podría aclararlos.

Con este avituallamiento de miseria, que fue aún más restrictivo en años anteriores, llevamos demasiado tiempo. Prácticamente lo que va de siglo. Para este curso, se ha incrementado unos 700 millones de euros (hasta unos 10.150 millones), hecho que ha sido presentado con grandes alharacas por unos y criticas –por su exceso- por otros. No nos enteramos. Si España llegara al 2% recomendado por la OTAN, su gasto de defensa debería estar sobre los 24.000 millones. En este cuadro, la industria de la defensa española sería mucho más eficiente, podría dar mucho más empleo y, sobre todo y principalmente, tendríamos una defensa acorde con nuestras necesidades. Recuerdo que Francia gasta sobre los cincuenta mil millones, Italia sobre los treinta mil, y la Alemania del 2% llegará a los setenta mil, año tras año. Todos los países señalados son estados de derecho y todos, menos Francia, tienen todos sus espacios de soberanía incluidos en “Zona OTAN”, de manera que no les queda fuera de ella ni un solo centímetro cuadrado ni cúbico. Están protegidos completamente por ella. Esto no ocurre con España que sí tiene espacios de soberanía fuera de la anterior zona y, a mayores, sufre reclamaciones por parte de una potencia extranjera.

Como dije en el artículo anterior a que he hecho referencia, no voy a hablar sobre los “privilegiados lugares” en que ha caído el gordo de la descomunal deuda pública que se ha ido acumulando en estos años. Pero sirva que en 2010 aquella no llegaba a los 610 mil millones de euros (un 60,5 por ciento del PIB del momento), siendo que ahora anda por 1,45 billones de euros (121 % del PIB actual). Es decir, en 11 años ha subido casi ochocientos cincuenta mil millones de euros. Parece demasiado, he debido equivocarme. En lo que sí acierto es que Defensa no ha sido uno de esos “privilegiados lugares”.

Todo esto no sería más que un fárrago de números de escasa importancia en lo que hasta aquí conocemos, si no fuese porque la guerra ha vuelto a Europa y ahora todos nos acongojamos por si nos salpica. No ocurre nada, alguien irá a defendernos y morir en el intento, aunque sea por un sueldo mileurista y la retaguardia gritando en contra. Si a esta posibilidad unimos la más que difícil incorporación al mercado laboral cuando el soldado o marinero cumple los 45 años y deja la profesión; la fuga de personal cualificado buscando mejores oportunidades profesionales en otros lares una vez amputada su mejora en la carrera; o la amenaza que ahora se cierne sobre las unidades ante la presunta repoblación permanente de la “España vaciada”, que podrían tener que llevar a cabo los militares -muy alejados de sus familias-; no nos asombremos de que en unos años no tengamos fuerzas armadas. Y si cubrimos las carencias que se vayan produciendo con personal de dudosa lealtad que no sienta a la nación, peor aún. No hay más que leer a Maquiavelo y repasar la historia.

Es el momento. El gobierno debe tomarse la defensa completamente en serio, empezando por las dos “personalidades coaligadas” que se sientan en el Consejo de Ministros. Si esto falla, el principal partido del gobierno debería hacerlo per se. Es más, junto con los principales partidos de la oposición y todos los que sienten a España, debería dar forma a una Ley de Financiación de las FFAA suficiente que las dotase en un futuro, ya a muy corto plazo, de las capacidades necesarias y que evitara que la defensa estuviese al albur de donde sople el viento. En Defensa, se mira siempre a años vista, el proceso para cumplir objetivos suele ser laborioso y meticuloso, aparte de difícil, pero es imposible si no hay una dotación económica adecuada. La defensa no es cosa exclusiva de los militares, como la salud no lo es del personal sanitario ni la enseñanza del docente. La defensa es cosa de la nación, que quiere vivir en paz, desarrollarse en paz y alcanzar sus más altas cotas en paz. Para ello debe evitar que otras voluntades le impongan sus designios, su devenir y su idiosincrasia. Y debe estar preparada. Carpe diem.

Jacinto Romero Peña