El legado de Ucrania a la democracia moderna

No puede existir una auténtica democracia en un país, si no hay una división real entre los tres poderes del Estado: Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; y Poder Judicial.

Esta división fue establecida por Montesquieu, en 1748, en su obra “El espíritu de las leyes”, como la mejor ´vacuna´ para prevenir el despotismo y la tiranía. Con una sola dosis, basta.

A él se le ha atribuido históricamente este principio fundamental, que fue y ha sido la base, para la construcción de las diferentes Constituciones modernas. Pero Montesquieu nunca promulgó una Constitución que recogiera esa ´división de poderes´, porque solo fue un teórico.

El primero en establecer la división de poderes, no fue Montesquieu, sino, treinta ocho años antes, el que fuese secretario del consistorio de la metrópoli de Kiev, el cosaco, católico-ortodoxo, Filip Órlik’ de Ucrania, para establecer una República Zaporozhian-Ucrania libre.

Tras haber refundido en un texto, todas las tradiciones y normas de las leyes cosacas, se promulgó una Constitución para Ucrania, que garantizaba los derechos y libertades de todos residentes del estado, independientemente de su clase social, y que fue la primera de la Historia en recoger la ´división de poderes´, que años después popularizaría, Montesquieu.

Debido a que ´el matón del barrio´ en el Este de Europa, al igual que ahora, era el régimen autocrático ruso, a Filip Órlik’ le tocó redactar su democrática constitución, desde el exilio. En eso también coincidió, años después, el ´toca pelotas autócratas´, Montesquieu, que se pasó la vida dando ´tumbos´ por las diferentes cortes europeas, incomodando y ´dando por saco´, a los hieráticos ´tótems´ del ´Ancien Régime´.

En la actualidad, en España,… Bueno, me callo porque hoy tengo la tensión disparada y no tengo ganas de que me dé un ´yuyu´.

Me retiro a rezar por Ucrania, y porque la Corte Penal Internacional cumpla con su deber.