Sobre el silencio del papa Francisco ante la criminal agresión al pueblo ucraniano

He visto la intervención del representante del papa Francisco en la ONU, y la verdad es que no me ha llamado la atención su tibieza; que no por esperada, ha dejado por ello de indignarme..

Desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania, el papa Francisco no ha calificado ni una sola vez a Rusia como invasor, ni ha condenado a Putin como agresor, como sí que lo han hecho la totalidad de líderes mundiales; y cuando hablo de líderes me refiero a los que están al frente de países democráticos; no comunistas.

Bien es cierto que históricamente el Vaticano siempre ha sido muy diplomáticamente comedido en sus comunicados y condenas, pero ese no ha sido hasta la fecha el estilo del papa Francisco, a la hora de buscar con sus declaraciones, titulares de prensa, como cuando con motivo de su viaje a Marruecos, dijo en referencia a la posibilidad de visitar España: “Iré cuando haya paz”. O como cuando en una entrevista con Carlos Herrera, soltó: “Yo no sé si España está reconciliada con su propia historia, sobre todo con la del siglo pasado…” “Si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro”. Claro, no; clarísimo, ´Su Jesuita Santidad´.

Tampoco se ´cortó´ durante una rueda de prensa en el avión papal, cuando en referencia a la intención de Donald Trump de construir un muro entre México y Estados Unidos, dijo con su habitual siseo jesuita: “Una persona que piensa en construir muros en lugar de puentes no es un cristiano”.

Pero ahí quien estuvo ´sembrado´ fue Donald Trump en su respuesta: “El gobierno mexicano y su liderazgo le ha hecho afirmaciones desobligadas sobre mí al papa, porque quieren seguir robando a los Estados Unidos, tanto en comercio como en la frontera, y ellos saben que yo no soy tonto. El papa sólo ha escuchado un lado de la historia”… “Ningún líder, especialmente un líder religioso, debería tener derecho a cuestionar la religión o fe de otro”.

Después de insultar a Trump, ´cabreó´ al gobierno mexicano cuando, en una carta a un amigo, político argentino, mostró su preocupación por el avance del narcotráfico en Argentina y le pedía a su amigo «evitar la mexicanización» del país.

No quiero extenderme con más ´bergogliadas´, que haberlas ´haylas´, y hace tiempo que no es un secreto de qué pie cojea Francisco.

El papa Francisco no ha condenado la invasión de Ucrania… ¡Cómo no podía ser de otra manera! Él no es tibio; tan solo lo es cuando le conviene, como en el caso de Rusia. Pues sobre su ´tibieza´ y mutismo sectario, tan solo recordar el pasaje del Apocalipsis [3:15-16]: