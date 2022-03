¡Adiós, Casado!

En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno, decía Konrad Adenauer. Lo de Casado ha sido un liderazgo fallido, pese a ser protagonista de miles de titulares durante estos últimos años como presidente del PP. Pero, por paradójico que pueda resultar, le han empujado a abandonar los suyos. La despedida en el Congreso de los Diputados fue corta y seca, de esas que incitan a la reflexión. A pesar de que los adioses en política son una «rara avis», en España no acostumbra a dimitir nadie, estos últimos años hemos visto como abandonaban la política activa Mariano Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Manuel Valls.

Pablo Casado en su discurso de despedida dijo que tenía «la conciencia muy tranquila y llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración» pese a su debacle política. Un adiós inmerso en el fragor de la derrota, sin punto final porque parece que no va a abandonar el partido. Expresó en un breve discurso arrepentimiento, “lamento todo lo que haya hecho mal y la situación sufrida esta semana por militantes y votantes”. Y su malestar por la reacción que ha tenido que sufrir, porque cree que no se lo merece. Además, señaló: «me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, de Aznar o de Rajoy». Pero, los mismos que le aplaudieron en el Congreso también le dieron la espalda.

Un adiós muy diferente y solemne fue el del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras 7 años en el Gobierno. “Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré, ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España”. Anunció también que dejaba la presidencia del partido: “Es lo mejor para el PP y para mí, y creo que también para España y lo demás no importa nada”. Una salida inédita en nuestra historia democrática, Rajoy fue el primer presidente del Gobierno derrocado por una moción de censura. Sin embargo, fue despedido por los suyos con un efusivo y caluroso aplauso. Nada que ver con el de Casado.

También hay despedidas silenciosas, de esas que no se notan. A la francesa, sin decir adiós. Con elegancia y sin despeinarse nos dijo adiós el exministro francés de origen catalán, Manuel Valls. Anunció su marcha el pasado año, con una despedida a través de sus redes sociales. «Me siento honrado de haber podido servir a Barcelona durante estos dos años y orgulloso de haber frenado al independentismo. Ha sido un período marcado por la pandemia y he procurado contribuir al consenso municipal. Seguiré defendiendo la BCN como capital catalana, española y europea». No fue un adiós, fue un hasta luego porque anunció su voluntad de volver hacer política en Francia.

¿Adiós definitivo el de Pablo Iglesias? El exvicepresidente anunció primero su salida del Gobierno y más tarde de la política. Después de sus malos resultados en las elecciones de la Comunidad de Madrid, a las que se presentó como candidato a la presidencia por Unidas Podemos. «Dejo todos mis cargos. Dejo la política, entendida como política de partido, como política institucional», declaró Iglesias tras conocerse que había perdido la consulta electoral. Eso sí, celebrada en clave nacional y con confrontación y crispación de alto voltaje. Dicen las malas lenguas que algunos causan felicidad dondequiera que van, otros cuando se van.

Un adiós también puede rememorar toda una época, un ejemplo es el discurso de despedida de Eisenhower, fue el mejor de su carrera. Pero irse también puede ser el principio del final de un partido. Albert Rivera dimitió como presidente de Ciudadanos y también anunció que dejaba la política: «Ha llegado el momento de servir a otra gente como a mis padres que dejen de sufrir, a mi hija, a mi pareja que ha estado a mi lado aguantándolo todo, a mis amigos que me veían por la tele y ahora quiero que me vean en una reunión o tomando un vino». Y acabó su discurso con un «yo quiero ser feliz». En fin, se marchó porque sus resultados no cumplieron con las expectativas.

El auge y la caída de Pablo Casado pone un punto final a una etapa. Hemos sido testigos de que un partido es la locura de muchos en beneficio de unos pocos. Que los peores enemigos que puedes tener en política se encuentran dentro de tu propio partido y no en el de tus rivales. Que todo puede desmoronarse como un castillo de naipes. Y que en política nada es lo que parece. Aun así, una gran historia siempre requiere un adiós, un final de película, y que mejor final para acabar que con una escena maravillosa de “Con faldas y a lo loco”: No me comprendes Osgood… ¡Soy un hombre!… Bueno, nadie es perfecto (ni en política tampoco). Después de todo, mañana será otro día.

Un saludo,

Roxa Ortiz