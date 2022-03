Viendo el otro día la que espero que sea la última intervención de Pablo Casado, no pude evitar rememorar esa triste pero preciosa canción, titulada “QUE SALGAN LOS PAYASOS” (“Send in the clowns”); especialmente las estrofas que rezan: “Qué broma tan cruel, qué irónico error. Quise cambiar de papel y no encontré a mi actor. Que vengan los clowns. Que salgan los clowns. Su turno llegó…” “Qué amargo final el de esta función. Hice mi entrada triunfal después del telón. Que vengan los clowns. ¿Por qué no entra un clown? Un clown, por favor…”

Y el payaso entró, y el otro salió. ¡Bravo por el nuevo clown!

¿QUÉ PUEDE PASAR EN EL CONGRESO DEL PP EXTRAORDINARIO CONVOCADO EN SEVILLA?

Pues puede pasar cualquier cosa. Baste recordar que, en contra de lo previsto, Pablo Casado fue elegido en un Congreso extraordinario, convocado a raíz de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Casado fue designado en julio de 2018 en un proceso extraordinario, a pesar de no haber sido el candidato más votado por las bases. En las urnas, fue Soraya Sáenz de Santamaría la que más apoyos logró de los militantes, gracias a la campaña que le hicieron los medios de comunicación que ella misma presuntamente había ´cebado´ con antelación; sin embargo, el resto de aspirantes unieron sus fuerzas para desbancarla en la votación de los compromisarios.

Un sistema democrático este del PP un tanto ´florentino´, pero transparente al fin y al cabo, y sin urnas ´fake´ escondidas por un ´trampas´, detrás de una cortina.

UN MUERTO MUY VIVO

Por cierto, el ´Rasputín´ lanzador de huesos de aceituna, al que políticamente se le ha había dado por muerto, parece que continúa ´marraneando´ en la sombra. Es lo que pasa cuando en lugar de clavarle, políticamente hablando, una estaca en el corazón, se le dan alas, como las que le ha dado Esteban González Pons.

Yo creo que la táctica que están empleando en el PP para terminar con Sánchez, es la de que muera de un ataque de risa… Aunque también podría acabar ´muerto de susto´, si finalmente la elegida es Ayuso.