Inda: «Ya está bien de que el PP haga el pardillo y si tiene que pactar con VOX, que pacte»

Tirón leve de orejas a una parte del Partido Popular.

Eduardo Inda, en su tribuna sabatina en La Razón, mete un chute de espabilina a dirigentes del partido de Génova 13, para recordarles una simple cuestión aritmética.

El periodista navarro muestra una obviedad que algunos parecen haber olvidado en el PP. Y es que ahora mismo, con las últimas encuestas en la mano, el Palacio de La Moncloa solo es posible conquistarlo y arrebatárselo a Pedro Sánchez a través de un pacto con VOX.

De ahí que a Inda le sorprendan las palabras de Esteban González Pons arremetiendo contra la formación de Santiago Abascal:

Subraya que el primero que puso el grito en el cielo fue el ganador de las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que las cinco palabritas le sentaron como un tiro en la boca del estómago:

El también director de Okdiario advierte al PP de que está cayendo una y otra vez en la trampa que tan hábilmente le tiende el PSOE:

Los de Génova 13 caen, además, en la trampa tendida por un PSOE que de la mano de Redondete ideó el falsario estereotipo para demonizar al único partido que puede otorgar La Moncloa a Feijóo. Un fascistoide cordón sanitario de los de toda la vida de Dios… o del diablo.

El PP y sus comunicadores tontitos han caído sistemáticamente en la trampa, excepción hecha de una Ayuso que los ha neutralizado tirando de refranero: «No hay mejor desprecio que no hacer aprecio». En la Comunidad no hay sorpasso de VOX ni se le espera, cosa que no se puede sentenciar de momento a nivel nacional. Por algo será.