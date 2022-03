Losantos vaticina futuras alianzas entre el PP y VOX para acabar desalojando a Sánchez de La Moncloa

Es la puesta de largo de VOX en la política española.

Por primera vez, la formación de Santiago Abascal accede a puestos de responsabilidad tras su pacto con el PP en Castilla y León.

Los de Juan García-Gallardo ostentan la presidencia de las Cortes regionales, la vicepresidencia del Gobierno autonómico y tres consejerías.

El columnista Federico Jiménez Losantos escribe este 11 de marzo en El Mundo que ese acuerdo será el primero de otros a alcanzar entre las dos formaciones y que acabarán siendo la tumba política de Pedro Sánchez.

El también director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) considera que el pacto es positivo para la propia vida política nacional y tiene claro que no va a ser el último que se va a producir:

Sobre ese último asunto, Losantos recuerda a sus lectores que el propio presidente del Gobierno no dudó en alinearse de tapadillo con Putin:

El articulista turolense da la clave de lo que será el fin de Sánchez en La Moncloa y en la propia política española. Y esa receta no es otra que el PP no le haga remilgos a VOX:

No vacila a la hora de recordar que la formación de Abascal se ha mostrado mucho más fiable y seria que los veletas de Ciudadanos:

Lo mejor de este primer pacto PP-VOX, necesario, pero no suficiente, para echar a la Izquierda del Poder, es que se ha impuesto por el peso de la realidad, que se venga de quienes no la reconocen. Y la realidad es que VOX es un socio más fiable que Ciudadanos. Cataluña, Madrid y Castilla y León son hitos electorales de la recomposición del voto de derecha y del camino que puede llevar a Feijóo a la Moncloa. O a la vicepresidencia del Gobierno PP-VOX, si se emperra en hacer muecas de asco a ese pacto.

Y recmacha con un recado a Feijóo, que tenga presente que VOX es, ahora mismo, el único socio que tiene el PP para poder echar del poder a Pedro Sánchez:

Abascal ha negociado con Mañueco y ha ganado. Feijóo no ha negociado con Abascal y ha perdido. Porque es y aún no está, y por algo que no acepta: VOX es su único socio contra Sánchez. Si dice que la culpa del pacto es del PSOE, por no repartirse todo con el PP, deja claro que el voto útil contra Sánchez es VOX. Qué hermosa humildad la de Feijóo, demostrando que no es tan listo como dicen.