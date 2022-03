Clara necesidad de un nuevo modelo de defensa en España (II)

Según hemos podido leer en los medios, el presidente del gobierno ha reconocido en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE de Versalles, celebrada el jueves y viernes de la semana pasada, que “el mensaje rotundo es que tenemos que elevar la inversión en el capítulo de defensa y reforzar la política exterior y de seguridad común”. Ello, por supuesto, referido a la situación de guerra en Ucrania. Aparte, ha recordado que en la Cumbre de la OTAN de 2014 ya se alcanzó el compromiso de llegar al 2% del PIB en defensa en diez años (2024), y “ese es el compromiso al que tenemos que caminar todos los países y también España”. No obstante, el presidente solo se ha comprometido con la UE a estar por encima del 1,2% del PIB para esta última fecha. Una posición clara de “ambigüedad calculada” que le puede justificar ante sus socios de gobierno, pero que torcerá el gesto de más de uno en la escena internacional que sí afronta esos niveles de gasto, con el esfuerzo correspondiente.

Ya desarrollé el tema del presupuesto que necesitan nuestras FFAA, para ejercer una disuasión mucho más eficiente y creíble, dentro del contexto geopolítico actual, en el artículo del mismo título (I) y de estas mismas páginas, de fecha 02 de marzo. Ahora, no me resisto a completar este recordatorio del presidente añadiendo por mi parte que la cumbre otánica citada tuvo lugar los días 4 y 5 de septiembre, y que exactamente un mes después de su inicio, Sánchez declaraba que sobraba el Ministerio de Defensa. No me es posible determinar cuándo ha realizado el presidente su particular camino de Damasco, pero bienvenido sea. A este paso, puede que le veamos sustituyendo al actual Secretario General de la Organización, Jens Stoltenberg, que deja el cargo a finales de septiembre próximo. Si me dice Vd., querido lector, que eso es imposible, me atrevo a recordarle cómo el autor de “50 razones para decir no a la OTAN” (1982), terminó siendo su Secretario General de 1995 a 1999. Historia.

Pero ya hemos hablado bastante de números. El sujeto primordial de hoy no es el presupuesto de defensa sino la relación de España con la OTAN., una organización que está experimentando una época de turbulencias y desnorte como pocas desde sus inicios en1949, a consecuencia de la actitud de la Federación Rusa respecto del uso de la violencia, en este caso en Ucrania. En este sentido, la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Madrid, si es que se celebra como estaba previsto, debe tener un carácter de refundación, o no será. Y no estoy hablando de que se firme un nuevo Concepto Estratégico, que no deja de ser más que un documento de intenciones, por mucho que haya sido supra valorado, sino del papel que le queda reservado a la Organización en el Nuevo Orden de “Sálvese quien pueda” que estamos comenzando a transitar.

Este “Nuevo Orden” tiene una lectura clara, a mi modesto juicio. Stoltenberg ha declarado que la OTAN no actuará en Ucrania porque es una organización defensiva y este país no pertenece a ella. Por su parte, mucho más reciente está la declaración de Biden en la que explicita claramente que la OTAN no se enfrentará a Rusia porque se trataría de la III Guerra Mundial, aunque añade que si atacara a un país perteneciente a ella, la Organización Atlántica se defendería. Es decir, en roman paladino, todas las áreas geográficas que no pertenezcan a la OTAN son susceptibles de ser atacadas por Rusia ante la pasividad de aquella, que seguiría con el cultivo de magnolias y tulipanes. Porque, en este cuadro, es muy fácil intuir que un hipotético Putin victorioso en Ucrania pueda desayunarse a Moldavia –tiene todos los requisitos como cebra contigua y de escasas defensas- y cenarse a Georgia –mismos condicionantes-. No hay que estudiar en Salamanca para obtener esta conclusión. Solo su propia voluntad podrá pararle una vez adquirida la “libertad de acción” absoluta que le ha dejado el escenario de Ucrania, siempre que resulte vencedor. Claro está.

Pero, ¿que ocurrirá si Putin, una vez digerida Ucrania y descansado del trance, agrede a alguna de las repúblicas bálticas –zona OTAN- siguiendo los mismos razonamientos que en Ucrania? ¿Ahí sí estarían EEUU y la OTAN dispuestos a ir a la III Guerra Mundial? Es evidente que no tiene la más mínima importancia lo que pueda pensar quien esto escribe, pero permítanme decirles que tengo mis serias dudas. En todo caso, lo importante es lo que piense Putin, y éste podría ir poco a poco, paso a paso, mordiendo todo lo que le apeteciera. Porque sus Fuerzas de Defensa Estratégica (nucleares) seguirían ahí, aterradoras y definitivas. De verdad, no quiero darles el día. Es solo un pensamiento, sin más.

Especulaciones aparte, resulta que esta “patente de corso” a nivel mundial que se ha otorgado a Putin, siempre que no ataque a la zona OTAN, deja a la intemperie a partes de España que están fuera de ella, como son las ciudades de Ceuta y Melilla, ya de por sí reclamadas por nuestro vecino del sur. Ahora también podrían ser objeto de deseo de otras potencias. Porque ambas ciudades no están incluidas en el artículo 6 del Tratado de la Alianza Atlántica que delimita la ya varias veces citada “Zona OTAN”. Sí, es así, no hay la menor duda. Entramos en la OTAN en 1982, hace cuarenta años como alumno modosito lleno de contradicciones internas que no quería molestar; confirmamos nuestra presencia mediante referéndum kafkiano en 1986; hemos aportado un Secretario General; y nos mantenemos allí desde entonces, participando en mayor o menor medida de sus aconteceres. Pero seguimos siendo modositos y sin querer molestar.

Digo esto porque en cuarenta años no hemos sido capaces de promover la cobertura de Ceuta y Melilla por el citado Tratado. Y mira que hemos tenido tiempo para una maravillosa colección de bonsáis en la Moncloa, y para poner los pies encima de una mesa en Washington, y para definiciones ontológicas sobre el concepto de nación, y para perder el tiempo con el “coñazo del desfile”, y para disfrutar de la cumbre más breve de la historia. Para lo importante, no ha habido tiempo.

En realidad, solo se trata de una pequeña adición al texto en su artículo 6. Este dice que “… se considerará ataque armado contra una o varias de las Partes al que se produzca contra el territorio de cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las Partes en la zona del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer”. Y también “Contra las fuerzas, buques o aeronaves…”

Es de notar que la referencia a los departamentos franceses de Argelia quedó sin vigor a partir de 1963, una vez establecida la independencia de ésta. Pero en 1949 no había ningún problema para incluir esta parte de África, teniendo en cuenta los intereses nacionales de una Francia que consideraba a Argelia como parte integrante de su Territorio Nacional. Justo como España con Ceuta y Melilla. Y que “… contra el territorio de Turquía” -que se encuentra mayoritariamente en Asia y, por tanto, fuera de la zona definida-, fue incluida en 1952 cuando la adhesión de este país y de Grecia. Esta última cuña permite a la OTAN controlar en caso necesario las dos orillas de los Dardanelos y del Bósforo. Sin embargo, no controla las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, cuestión que viene dando quehacer en diferentes vicisitudes desde inicios del siglo XX, Conferencia de Algeciras incluida.

Imaginemos por un momento, que el gobierno español se toma en serio subsanar la anomalía de la no pertenencia de Ceuta y Melilla a la “Zona OTAN”. Se trataría de promover y conseguir, ya en la próxima Cumbre de finales de junio, la sustitución de la antigua frase “… contra los departamentos franceses de Argelia…”, por “… o en el Norte de África…”, no más. Nuestra defensa mejoraría a luces vista no solo contra el reclamante habitual, sino también contra cualquier otro poder que, mediante el terror de sus acciones, quiera aprovechar la inhibición de los actores atlánticos fuera de su zona. Tiene el gobierno casi tres meses para que un tema tan sencillo como incluir esa ligera adición, o la que se estime pertinente, entre en la agenda de la reunión de Madrid; y si no hay tiempo, para el próximo año, pero muévanse, no tengamos que esperar otros cuarenta años. Si para eso debemos ser un socio mucho más serio y fiable, que es invitado a todas las reuniones de crisis a diferencia de ahora, y no un zángano presupuestario, sea. Si no son capaces, díganlo. Esto es muy serio y avisados quedamos. Carpe diem.

Jacinto Romero Peña