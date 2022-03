Ussía vaticina quiénes harán caer al Gobierno socialcomunista de Sánchez

No se traga el bulo cocinado desde el Gobierno Sánchez.

Alfonso Ussía, al igual que millones de españoles, se muestra estupefacto por lo que considera un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

Y no es otra cosa que los mensajes emanados desde el Palacio de La Moncloa tratando de vincular la huelga de los transportistas con la ultraderecha, la palabra comodín de los socialcomunistas para justificar todos los males que acucian a España.

El columnista de El Debate apunta que el Ejecutivo sanchista aprovecha el conflicto en el sector del transporte para ampliar el círculo de personas que considera de extrema derecha:

Pasa a relatar quiénes, a juicio del Gobierno, serían los etiquetados como ultraderechistas:

Para Ussía lo gracioso del asunto es que ahora al Ejecutivo socialcomunista le siente tan mal el papel jugado por los piquetes informativos, esos mismos que bendecían cuando las huelgas se hacían contra gobiernos del PP:

Es más, el propio Sánchez también se sumó entonces a apoyar a los huelguistas:

Considera el columnista que muchos transportistas que han querido ir a trabajar durante esta huelga lo han hecho sin mayores problemas:

Creo en el derecho de huelga siempre que no sea pisoteado el derecho al trabajo. Y es posible que en algún piquete de la huelga de transportistas se haya producido violencia. Y lo deploro. Pero he visto muchas imágenes de camioneros que acudían a su trabajo sin ser violentados por los piquetes informativos. La huelga no puede sobrevolar a la libertad. Y creo que en la actual huelga de transportes la libertad y el derecho a trabajar no están siendo pisoteados por los piquetes.