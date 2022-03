Cumbre de la OTAN, Presidencia de la UE y cochambroso panorama eje Zarzuela-Moncloa-Palacio Real-Congreso de los Diputados

España organizará el 29 y 30 de junio una Cumbre de la OTAN en la que se definirá el nuevo concepto estratégico de la organización y asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2023.

Y como es lógico, el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón está preparando ambas citas con la rediviva importancia que han adquirido tras la invasión de Ucrania por la Rusia de Vladimir Putin.

En lo tocante a la OTAN, Sánchez se reunió el 8 de octubre de 2021, en el Palacio de la Moncloa, con el secretario general del organismo atlántico, Jens Stoltenberg, cuando ambos ignoraban los planes de Putin para invadir Ucrania cinco meses más tarde y llevar la guerra a Europa. En consecuencia, nuestro Presidente destacó “la importancia de la Cumbre que se desarrollará en España para el futuro de la Alianza, ya que en Madrid se adoptará el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. El Gobierno apuesta por una Alianza que mantenga su esencia, especialmente en lo relacionado con la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa”. Sánchez subrayó que “debemos desarrollar una visión común ante los nuevos desafíos y dotarnos de las herramientas necesarias para defender esa visión”. Y sin atisbar ni por asomo la nueva importancia de esta Cumbre por la realidad bélica que vivimos en estos momentos, incluyó únicamente como desafíos el empeoramiento de la situación de seguridad en el norte de África y en el Sahel, por lo que hizo un llamamiento a que la OTAN incremente su compromiso con el flanco sur de Europa. Además enfatizó en el peso de la dimensión pública para lograr que la cita sea un éxito, por lo que anunció que España incluirá una serie de eventos con la presencia de la sociedad civil para “entablar un diálogo en profundidad”. Naturalmente y por no ser adivino, Sánchez tampoco vislumbró que su socio comunista Pablo Iglesias Turrión y sus luminarias ministras Ione Belarra Urteaga e Irene Montero Gil fueran remisos al “Si vis pacem. Para bellum”, a que España invierta anualmente en Defensa el 2% del PIB y al envío de armas a Ucrania, en lugar de practicar, como declaró Montero, “una diplomacia de precisión”.

Quizás en la nueva doctrina del Concepto Estratégico de la OTAN para los próximos 10 años se incluyan las palabras China e Indo-Pacífico, ausentes por hoy en los documentos atlantistas, y, además, que España logre en esa declaración de Madrid que Ceuta y Melilla se inserten en el territorio español OTAN si son atacadas, máxime ahora que hemos constatado que Marruecos se ha abstenido en la ONU de condenar a Rusia por la invasión de Ucrania.

Y en lo que se refiere a la presidencia de la UE, el 3 de noviembre de 2021 el BOE publicó el nombramiento de María Aurora Mejía Errasquín, hasta entonces directora de asuntos europeos de Presidencia del Gobierno, como responsable en Moncloa de una Oficina de Coordinación de la presidencia española (de la UE). El enfado en el Ministerio de Asuntos Exteriores por haberles relegado se escuchó en la Plaza de la Provincia y en la del Marqués de Salamanca. Y tanto revuelo armó que dos meses después, el 13 de enero de 2022, el BOE enmendaba el entuerto y constituía el Comité Organizador de la Presidencia Española de la UE, dirigido por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno y bajo cuya tutela operará la oficina de Mejía. Sobre ese nuevo órgano, al que se incorporan el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López Águeda; el secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre, y el responsable de Comunicación de Moncloa, Francesc Vallès Vives, pilotarán todos los aspectos: desde la programación del semestre hasta su realización, pasando por la coordinación y ejecución de las actividades que lleven a cabo todas las administraciones públicas, instituciones y organismos, durante la Presidencia española.

Estos escaparates de España en los que el azar ha querido que se pueda lucir Sánchez en su segundo tramo de Legislatura nos depararán algún sobresalto y polémicas artificiales porque el presidente, como es lógico y está en su derecho, aprovechará al máximo y en su beneficio la imagen de la fuerte presencia en España de mandatarios y su mayor protagonismo en los debates, y la oposición, con menos razón, intentará enturbiarla en puertas de unas elecciones generales y aunque vaya en detrimento del conjunto.

Esperemos que dentro de esa buena imagen de España que tanto el Gobierno como la Oposición tienen la obligación de cuidar y transmitir, los comités organizadores de tan importantes acontecimientos, con el apoyo del Ejecutivo regional de Madrid y el Ayuntamiento capitalino, se ocupen de adecentar el paisaje que se recorre en el eje Palacio de La Zarzuela-Palacio de La Moncloa-Palacio Real-Congreso de los Diputados, y en el otro no menos primordial que abarca el trayecto Palacio de La Zarzuela-Palacio de La Moncloa-Avenida de los Reyes Católicos-Cea Bermúdez-José Abascal-Avenida de América-Aeropuerto de Barajas. Ambos, desde la ventanilla de un coche, muestran profusión de pintadas en señales de tráfico, medianas, paredes, edificios, mobiliario urbano,… y el sumun está en el Arco de la Moncloa, bandalizado y convertido en basurero desde que José Luis Rodríguez Zapatero, con su Ley de Memoria Histórica, una parte de la izquierda, los comunistas y los independentistas quieren derribar por franquista, y la derecha ignorar para no exacerbar a los anteriores. El resultado es una imagen desoladora de la mejor y más pictórica entrada a Madrid, que además es la más frecuentada por las autoridades que nos visitan.

No digo que hagamos como Enmanuel Macron Noguès en el Arco del Triunfo de Paris el primer día de la asunción francesa de la presidencia de la UE (1-1-2022), colgando la bandera europea en el lugar que ocupa tradicionalmente la francesa y rectificando horas después ante el clamor del sempiterno chauvinismo galo, pero limpiar y decorar el nuestro sería lo menos que deberían hacer las administraciones implicadas para no dar una imagen cochambrosa de Madrid a los dignatarios que pasaran por él durante los dos días de OTAN y los seis meses de presidencia de la UE. Adecentar los recorridos señalados, incluido el Palacio Real, no parece tarea difícil ni costosa si es que alguien en esos frondosos Comités Organizadores tiene competencias sobre limpieza, brocha, pintura y engalanar. La ocasión lo merece y no hay más que ver cómo está el Palacio de Versalles, sede de las reuniones que está teniendo Macron en el actual semestre presidencial francés de la UE. Espero que Sánchez haya tenido tiempo para comprobarlo, tomar nota y copiarle.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL