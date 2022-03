La doble chanza de Alfonso Ussía contra Antonio Maestre y su padre

Hay que quitarse el sombrero.

Alfonso Ussía se marca este 24 de marzo de 2022 una tribuna desopilante en El Debate en el que rescata la historia o, mejor dicho, el cuento chino que en su momento se marcó Antonio Maestre en relación a la laboriosidad de su señor padre.

Como recordarán, en Periodista Digital nos hicimos eco de la calidad de pluriempleado que tenía el padre del tertuliano, básicamente porque el periodista había ido dando ‘pistas’ en las redes sociales.

Igual trabajaba descargando mercancías en un supermercado, que laboraba en una finca, que hacía las veces de camionero o le tocaba hacer de pastor. Un ‘portento’ de trabajador.

El problema para Maestre fue que rápidamente le cazaron al vuelo el bulo.

Y es que cada vez que alguien se interesaba por la vida laboral de su padre, este daba respuestas diferentes.

Así que en poco tiempo le pillaron con el carrito del helado.

Sin embargo, Alfonso Ussía, socarrón como nadie, ‘sale en defensa’ de Maestre y de su progenitor y reclama que se le conceda un prestigioso galardón, el de la Medalla al Mérito en el Trabajo:

Me van a permitir el público reconocimiento de un despiste que puede alcanzar los niveles de la suma ignorancia. Me refiero a un periodista –creo–, que trabaja en laSexta –creo–, y que es bastante partidario del Gobierno –sigo creyendo–. No lo conozco y no tengo la costumbre de seguir sus –creo– brillantísimas intervenciones profesionales. Si me preguntan por él, que lo han hecho en algunas ocasiones, mi respuesta no puede ser otra que la tartamudez. En eso los ingleses son maestros, cuando no saben qué decir, tartamudean y quedan muy bien.