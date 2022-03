¡Fuera las máscaras!

En el programa de la televisión ´pública´, “La hora de la 1”, de ayer viernes 25 de marzo de 2022, la presentadora del programa, Silvia Intxaurrondo, ha preguntado directamente a uno de los presuntos firmantes con la ministra de Transportes, qué porcentaje del sector representan los firmantes del acuerdo.

El preguntado, lejos de responder a la pregunta y dar un porcentaje concreto, se ha dedicado a ´tirar balones fuera´ y flores al Gobierno. ´Enrollándose como las persianas´, ha hablado de todo, menos de lo que le habían preguntado, utilizando para ello un ´relato´ que recordaba a las respuestas precocinadas que lleva Sánchez y sus ministros al Congreso, en las sesiones de control al Gobierno; respuestas que igual valen para un roto que para un descosido.

Ante tal descaro, me he quedado esperando que la presentadora le repitiese la sencilla pregunta. No lo ha hecho, ni ella, ni tampoco ninguno de los ´convidados de piedra´ que interpretan en “La hora de la 1”, el papel de ´expertos´ en todo y de todo.

Me he dedicado a averiguar por mi cuenta la respuesta a la cuestión, y me encuentro con que los ´satisfechos´ firmantes del ´acuerdo´ con la ministra, pertenecen al COMITÉ NACIONAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA (CNTC), que es el órgano que ´dicen´ representa al 90% del sector del transporte (según ellos), y al que el Ejecutivo de Sánchez considera como el interlocutor legítimo en este ámbito.

Vamos, que ambas partes, patronal y Gobierno, están encantados de haberse conocido.

Profundizo un poco más por mi cuenta, y averigua que el COMITÉ NACIONAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA, representa a 31.000 empresas, de un total de 103.000 que hay en España.

Resumiendo, que los ´claudicantes´ con la ministra, representan el 30% del sector; no el 90%. Y ello sin meter en la ecuación los 500.000 camioneros autónomos que hay en España, de los que una buena parte estaba hoy echando las muelas a la puerta del ministerio.

Lo que también ha quedado claro, una vez más, es a ´quién´ representa la presentadora y sus ´expertos´. Y eso que esta chica es más discreta que sus antecesores, ´el panceta´ y ´la isobaras´. Lo de tv ´pública´, sí, pero en la acepción con perspectiva de género que da el DRAE.

Antes de enviar el artículo a Alfonso Rojo, verifico que se ha consumado lo que imaginaba: La plataforma convocante mantiene el paro indefinido en el transporte tras la reunión con la ministra. Normal, dado que ésta no se ha reunido con ellos para negociar, sino para explicarles, cuál maestra de escuela, el acuerdo firmado con… ¡Me callo!

El 52% del precio de un litro de gasolina son impuestos y, en el caso del gasoil, el 48%. Pero ahí no acaban los impuestos, ya que al precio por litro después de aplicar el IEH, el Gobierno carga además el 21 % de IVA.

Normal que la ´generosa oferta´ de la ministra, de bajar temporalmente 20 céntimos, se lo hayan tomado mal los convocantes de la huelga; y más después de haber sido insultados, minusvalorados, y despreciados.

Creo que el gobierno en su burbuja, no se ha percatado de la gravedad del asunto. Una huelga general, al lado de lo de ahora, es una broma inocua.

Pero como no hay situación mala que no sea perfectamente, siempre puede Sánchez decretar otro Estado de Alarma, movilizar al ejército, y acabarla de liar. ¿Apostamos?

Por su lado UGT y CC.OO. están muy preocupados porque la huelga de transporte ha comenzado a provocar el desabastecimiento de gambas y marisco fresco, en restaurantes y corralas.