Fragmento de la intervención de Pedro Sánchez, en la presentación del “PLAN DE CHOQUE DE RESPUESTA AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA GUERRA”.

«Vicepresidentas, ministros, ministras, secretarios de Estado, amigos y amigas, y, sobre todo, a los presidentes y presidentas de distintas empresas que nos acompañáis, así como representantes de distintas asociaciones que habéis tenido a bien el acompañarme en este día, en este día importante para el gobierno y yo creo que también para el país.»…´Bla, bla, bla…´

Y yo me pregunto ¿a qué ´país´ se refiere Antonio…? perdón, Pedro. Si se refiere al país de las albóndigas, o al periódico ´lo país´.

Por la construcción de la perorata, creo que se refería a España, ya que de sus palabras se desprende que lo que es importante para el gobierno, no necesariamente lo es ´también para el país´. Porque ´creer´ no significa ´ser´; en este caso, ´es´.

Humildemente pienso que para cualquier gobierno lo importante y prioritario debe de ser, siempre y en primer lugar, el país que les paga el sueldo, la luz, la gasolina, los ´joselitos´ y las gambas. ¿O no?

Este artículo está escrito antes del consejo de ministros. Tras ver ´el plan de choque´ del gobierno, no me resta más que decir: – ¡Grazie, Antonio… per niente! –

Lo del ´per niente´ (por nada), lo explico en el artículo “¡Pues que coman pasteles!”.