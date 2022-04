La supuesta mejora de los pacientes terminales, justo antes de su muerte, es conocida como ‘mejoría de la muerte’

De verdad que he intentado comprender el ´triunfalista´ artículo de ´LO PAÍS´, titulado “LOS INDEFINIDOS SE DISPARAN EN MARZO: CASI UN TERCIO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS FUERON FIJOS”. Lo he intentado, pero no lo he conseguido.

La redacción de la noticia es de un ´trilerismo´ semántico tal, que marea hasta al miembro más despierto, de la Real Academia Española.

Tras leer y releer el texto hasta el aturdimiento, lo he copiado y pegado en un documento de Word, para a continuación escribir en el buscador: “indefinido discontinuo”. El resultado ha sido ´0´. A continuación he introducido en el buscador: “fijo discontinuo”. El resultado ha vuelto a ser ´0´, tal cómo me imaginaba.

EL LENGUAJE INDEFINIDO.

Resumiendo, que hablan sesgadamente de ´contratos fijos e indefinidos´, pero se olvidan de decir cuántos de ellos son ´discontinuos´ que es el modo ´progresista´ de llamar a los contratos temporales de antaño.

Al final, el contrato fijo discontinuo es un contrato de trabajo que tiene carácter ´indefinido´ y aporta a la empresa las mismas ventajas que un contrato temporal, con el beneficio para el trabajador de que por su denominación de ´indefinido´, le da cierta estabilidad emocional.

El contrato fijo discontinuo beneficia a la empresa. Tiene al personal indefinido, y solo requieres de su trabajo cuando le conviene a la empresa. Y es que el término ´indefinido´ puede significar que no tiene término, pero también significa que –simplemente- no está definido.

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO.

No es mi intención entrar a analizar las diferencias entre contrato temporal y fijo discontinuo. Tan solo quiero ´denunciar´ el ´masaje´ semántico, por omisión, que se da a la noticia, para mayor gloria y esplendor del gobierno ´sanchista´.

Supongo que ese ´cariño informativo´ será por amor y no por interés, no teniendo nada que ver el hecho de que el Gobierno vaya a realizar este año 167 campañas de publicidad institucional, con una inversión prevista de 158,34 millones frente a los 123,38 millones de euros de 2021. Treinta y cinco millones de euros de vellón, más que el año pasado para ´engrasar´ a los medios.

ESPECIES EN VÍAS EN EXTINCIÓN.

Tampoco tendrá nada que ver con el estruendoso silencio de los sindicatos ´come gambas´, que recibirán este año un 22,4% más en subvenciones públicas, mientras el resto de los mortales soñamos con que nos apliquen el IPC. Pero en esto no hay ´café para todos´, ni mucho menos, gambas.

Por cierto, hablando de ´gambas y sindicatos´, no sé cómo Greenpeace no ha tomado cartas en el asunto, en defensa de la supervivencia de la especie. La de las gambas, no la de los sindicatos… Salvo que el colesterol y el ácido úrico, se tomen la justicia por su mano.

OTROS A LOS QUE HAY QUE DAR DE COMER APARTE.

Tampoco andan descalzos los señores de la CEOE, la otra ´pata´ de los llamados ´agentes sociales´, que con sus ´cabezazos frailunos´, dicen amén a todos los productos que salen de la factoría Moncloa. Este año recibirán alrededor de 400 millones de euros, en subvenciones públicas.

¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?

Medios de comunicación y agentes sociales, engrasados; y Feijoo dándole abrazos a Casado, cuando las heridas del PP aún están abiertas. ¿Qué puede salir mal ? pensará Sánchez.

Pues, si Dios no existe, no puede salir nada mal a ´grazie Antonio´. Pero Dios existe.

UN POCO DE ´JARABE DIVINO´.

«Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia; y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia; y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses.» [Apocalipsis, 13].