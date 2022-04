El próximo desabastecimiento de papel higiénico en España, a la vuelta de a esquina

Que el ´ElectoPanel´ de ´Electomanía´ es el medio más fiable para conocer la ´intención de voto´ antes de unas elecciones, quedó demostrado en las pasadas elecciones celebradas en Castilla y León, tras prácticamente haber ´clavado´ los resultados, veinte días antes de la celebración de los comicios.

Y digo ´prácticamente´ porque erraron al ´regalar´ a Unidas Podemos 2 diputados más de los que finalmente consiguieron. De igual manera VOX obtuvo 1 diputados más de los que ´ElectoPanel´ le concedía. Y resalto este hecho, para que cuando acaben de leer lo que sigue, no tilden a ´ElectoPanel´ de ser instrumento al servicio de la ´conspiranoica´ ultraderecha. Aunque dado el ingente número de analfabetos funcionales que pululan por España, ya verán como sale algún ´enterado´ y ´nos ilustra´, sobre sondeos, volcanes, Ucrania, y lo que haga falta.

Pues bien, mientras Feijoo mira por encima del hombro a Abascal, y se ve ya durmiendo en la Moncloa, va y resulta que en el último sondeo de intención de voto, ante unas generales, el ´ElectoPanel´ de ´Electomanía´, fechado hace tres días (03/04/22) da al partido de Abascal 96 diputados, 31 más de los que prevé para el PP tras ´el efecto Feijoo´. Pero lo más fuerte es que sitúa a VOX a tan solo tres diputados de empatar con el PSOE.

El imparable crecimiento de VOX, de un tiempo a esta parte, va parejo al incremento del malestar social en España, al tiempo que la cifra de 99 diputados que ahora aún asigna ´ElectoPanel´ al PSOE, puede caer conforme se vaya corriendo el ´maquillaje institucional´ que ´embellece´ la situación económica ´chulísima´ de España y los españoles.



Tiempo al tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, o a todos durante cierto tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. La realidad es la que es, y no la que la televisión cuenta.

No sé si Abascal llegará a la Moncloa, pero lo que sí sé es que, si la cosa no cambia, puede llegar el momento en que le oigamos decir delante de micrófonos y cámaras: “VOX ha ganado las elecciones en España”. ¿Se imaginan la diarrea que le va a entrar a más de uno? Lo del agotamiento de los stocks de papel higiénico cuando la pandemia, puede ser una broma al lado de lo que puede pasar.

Normal que en Moncloa hayan entrado en ´modo pánico´, ya que cómo dije el otro día, con VOX, a diferencia de con el PP, no tienen cromos para intercambiar; amén de la ´manía´ que tienen los de Abascal en mirar bajo de las alfombras, y judiciario todo…

Por supuesto, no tienen más que entrar en Internet para cotejar la información, fechas y datos, que he aportado hoy en PERIODISTA DIGITAL; porque si esperan verlos en Tve1, ´LA SECTA´, ´LO PAÍS´, o LA SER, pueden esperar sentados. Tampoco, por razones obvias, esperen ver esta información en EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, etc. Y demás beneficiarios de publicidad institucional, tanto nacional como autonómica.