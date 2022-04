Econazismo: La hoja de ruta del nuevo Holocausto

El fanatismo de la Iglesia de la Climatología, concretado hoy en la Agenda 2030, no solo no conoce límites, sino que, como en el caso del ´movimiento 10:10´, llega al extremo de hacer apología de la pena de muerte para todos aquellos que no compartan y acaten sus dogmas de fe.

El movimiento del calentamiento global (tras Filomena&cia, movimiento del Cambio Climático) no es más que la consagración de la religión de la muerte -neo eugenesia- y la agenda para imponer medidas draconianas de control de la población, con la excusa de salvar al planeta. Una agenda y una hoja de ruta, donde las pandemias, la promoción del ´aborto de barra libre´, y la eutanasia a domicilio, no son fruto de la casualidad.

CUANDO YOUTUBE SE PONE DE PERFIL.

Existe un vídeo repulsivo y violento, del ´movimiento 10:10´, que lleva en YouTube desde hace más de diez años, sin que se le haya aplicado la misma censura y tabla de medir que se aplica al resto de vídeos publicados en dicha plataforma.

Cuando se trata de violencia, o apología de la misma, YouTube ´se la coge con papel de fumar´, salvo que dicha violencia sea en defensa de cualquiera de los ´dogmas de fe´ encuadrados dentro del discurso ´políticamente correcto´.

LA DENUNCIA DEL PERIODISTA PAUL JOSEPH WATSON:

«Un nuevo vídeo sobre el cambio climático publicado por la ´destacada´ organización mundial, «10:10 Global», muestra cómo niños en el aula de un colegio son asesinados por no reducir su producción personal de CO2. Los niños, escépticos del calentamiento global antropogénico, son grotescamente volados en mil pedazos con las tripas y la sangre salpicando por todas partes; un recordatorio alarmante del hecho de que la agenda ambiental no es más que el velo de una religión repugnante de muerte. Aquellos que no estén de acuerdo, dice el vídeo, no tienen por qué sentirse presionados; simplemente son ejecutados».

Mussolini

EL SUEÑO HÚMEDO DE UN PERTURBADO.

Dentro de este mundo de ´psicópatas verdes´, destaca por ´inmérito´ propio el ya fallecido gurú ambientalista finlandés Pentti Linkola, que exigió que quienes nieguen el cambio climático, sean “reeducados” en campos de concentración ecológicos, y que la gran mayoría de los seres humanos, se mantengan el resto de sus vidas esclavizados y controlados por una ´policía ambientalista´ liderada por el Estado. Sugería, además, que las personas fueran esterilizadas a la fuerza, sus coches confiscados, y que se restringiesen los viajes a todos, excepto a los miembros de la élite.

Las opiniones de Linkola se han descrito como «eco fascistas». Creía que la democracia era un error, afirmando que prefería las dictaduras, y que solo un cambio radical podría prevenir el colapso ecológico. Sostuvo que las poblaciones humanas del mundo, independientemente de si están desarrolladas o subdesarrolladas, no merecen sobrevivir a expensas de la biosfera en su conjunto.

Este desgraciado se ha muerto, y tanta paz tenga, como su ausencia deja; sin embargo no hay más que buscar en las redes sociales para comprobar que su ´legado´ sigue vivo dentro de la comunidad ´tarados sin fronteras´ y sus ´chiringuitos´.