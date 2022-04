La vaca que ríe, y el alma que llora

Hace ya bastante tiempo que observando a una vaca pastando feliz en libertad, comencé a intuir que la llave de la felicidad podría estar en la desinformación.

Y es que la pobre vaca ignoraba que cuando sus huesos ya no la sostuvieran en pie, le iban a presentar a la máquina de picar carne, paso previo este, antes de terminar amortajada entre dos trozos de pan industrial, camino de la panza de algún zampa hamburguesas.

Lo dicho; en la desinformación y la ignorancia, podría estar la felicidad… a corto y medio plazo.

Lo que ocurre es que a pesar que hace años que uno no lee la prensa de papel, salvo en casos de estreñimiento agudo, no puede evitar vivir en sociedad, por lo que es inevitable que siempre haya algún ´bienintencionado´ agorero que al verme feliz en mi desinformación selectiva, le falte tiempo para vomitarme encima todo tipo de desgracias, propias y ajenas, recordándome la mierda de mundo en el que vivo.

Entonces es cuando te planteas si el buscar la felicidad en la desinformación no es puro egoísmo; y arrepentido, vas y te informas; y cuando ves cómo está el patio, te revuelves indignado hacia Dios y dices: – “¿Cómo permites, Señor, que haya tanta injusticia y maldad en el Planeta, y no hagas nada por remediarlo? Y Dios te contesta: – “Sí qué hago. Te he puesto a ti, y a otros como tú, en el Mundo, para enmendarlo. ¿Qué has hecho tú?”.

Y uno intenta responder, pero no puede. Tan solo unos trémulos balbuceos inconexos, brotan torpemente de tu boca, al tiempo que recuerdas a la vaca que ríe mientras tú, avergonzado lloras; coges los útiles de escribir, y te pones manos a la obra, como hago ahora y, si Dios quiere, seguiré haciendo mañana.