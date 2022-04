Hermann Hesse escribió que “cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros”. Creo que ese es el problema endémico que tiene la izquierda con todos aquellos a los que denominan, o ven, como ´extrema derecha´, que no son más que todos aquellos que no solo no piensan como ellos, sino que además tienen la ´osadía´ de manifestarlo públicamente.

También para el mismo caso nos podría servir la frase del filósofo Immanuel Kant: “No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros”.

LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS PÚBLICOS CON FINES IDEOLÓGICOS.

Dentro de quince días se disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. De momento, cómo no podría ser de otra manera, la televisión pública española, que todos sabemos de quién depende (y en Francia también lo saben), está haciendo una descarada campaña a favor de Macron, al tiempo que atizan a Marine Le Pen, como si de una piñata se tratara. Si finalmente gana Macron, pues no pasa nada; pero si gana Le Pen, que se vaya ´atando los machos´ Sánchez, porque el mundo se le va a quedar pequeño; amén de que se vaya olvidando de ocupar cargo alguno a nivel internacional, el día que las urnas en España lo coloquen en el sitio que merece.

Y es que Francia forma parte del G7, el grupo de siete países que por su peso político, económico y militar, es ´quien corta el bacalao´ a escala global. En este grupo se encuentran representadas las siete principales economías del mundo libre: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La Unión Europea no pertenece a este selecto grupo. No da la altura, ni con botas de ´drag queen´.

Lo dicho; si Marine Le Pen gana dentro de quince días, y pasa a ser la primera mujer Presidente de la República Francesa, mal enemigo se ha buscado Sánchez.

LO QUE ESCONDE LA MIRADA.

Marine Le Pen puede llegar a ser Jefe de Estado, algo que Sánchez jamás llegará a ser, más que en sus húmedos sueños. En España, el Jefe del Estado es el rey; y Sánchez no lo es, ni lo será nunca, por mal que le sepa…; y él lo sabe.

POR LA BOCA MUERE EL PEZ.

Y por cierto, en el caso de que finalmente Marine Le Pen llegué al Elíseo, cómo maridará Sánchez ese hecho, con el clásico mantra de la izquierda ´progre´, que ´sentencia´ que ´la extrema derecha es machista ́. ¿No predicaba Sánchez el ´empoderamiento´ de las mujeres, salvo si la mujer se llama Isabel Díaz Ayuso? ¡Pues toma empoderamiento! ¡No querías sopa, pues traga dos tazas!

LA AUTÉNTICA NOTICIA, MALICIOSAMENTE ´OLVIDADA´ POR LOS NOTICIARIOS PÚBLICOS ESPAÑOLES.

En cualquier caso, la gran noticia de la primera vuelta de las presidenciales en Francia, ha sido el descomunal descalabro de la izquierda francesa; especialmente del partido socialista. Pero este hecho parece haber pasado ´desapercibido´ por el canal 24h de la televisión pública española, cuyas noticias se limitan a la guerra, el tiempo, muchos deportes, y alertas ´antifas´.

Ni Macron, ni Le Pen, nos van a solucionar la vida, lo cual no es óbice para que durante quince días, algunos disfrutemos un poco. ¡Grazie, Antonio!