Tras las ´acarameladas´ imágenes del último encuentro entre Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, habrá quien no entienda cómo el francés, en su debate televisivo con Marine Le Pen, haya puesto como ejemplo de su buena gestión económica, la mala gestión de Pedro Sánchez, al resaltar que la inflación en Francia es la mitad que en España. ´Ah le coup de coeur!´

Y no lo entenderán, porque nunca se han molestado en traducir la canción de amor por excelencia de la música francesa, “JE T’AIME… MOI NON PLUS”, que repite una y otra vez: – “Yo te amo…” – “Yo tampoco” – “Te amo, te amo, oh sí te amo…” – “Yo tampoco”.

¿Kafkiano, verdad? Pues eso. Entendiendo la letra, comprenderán la complejidad del amor ´a la francesa´.

Comprenez-vous, Antoine…? Oh l’amour! Ah le coup de coeur!