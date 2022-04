¡Milagro en un pueblo de Castilla!

En un pueblo de Castilla, de cuyo nombre no… conviene desvelar todavía, … no ha mucho tiempo… se está organizando una candidatura de jubilados con pensión contributiva (cerca de un 27% de la población) que cuando materialice su aún incompleto programa electoral podrá ganar y ser modelo para otros ayuntamientos.

En ese programa se contempla que, en caso de gobernar en solitario, ninguno de los electos tendrá sueldo, todos trabajarán para el común las horas necesarias para realizar una gestión honrada y eficaz en beneficio del ciudadano, y no se volverán a presentar para una segunda reelección. Se elaborará un presupuesto de base 100 y en el capítulo de gastos se suprimirán los contratos de quienes se han ido quedando en nómina tras el paso por el lugar de los distintos consistorios, sin haber entrado por oposición y con cometido perfectamente prescindible, constituyendo auténticos estratos capaces de dar valiosos datos a los geólogos que estudian la historia política de la localidad desde el 3 de abril de 1979. Cancelarán las partidas destinadas a fiestas, festejos y ágapes locales, que suponen casi el 10% del presupuesto ordinario, transfiriendo al sector hostelero la iniciativa y gastos de este capítulo por ser el que más beneficios obtiene. En reciprocidad, pondrá a su disposición y de forma gratuita dependencias municipales y terrenos comunales, y les rebajará un 20% el IBI anual de sus locales, que será cero durante tres años para los titulares de una nueva actividad económica. Este impuesto, sigue diciendo el capítulo de ingresos, se reducirá un 50% para los titulares de una primera vivienda y se rebajará un 20% para las segundas y sucesivas. Otro tanto ocurrirá con el impuesto de circulación, que mermará un 20%, a razón de un 5% en cada uno de los años de la legislatura, y se dejará en cero los primeros dos años para todos aquellos que se empadronen por primera vez y sean titulares de un vehículo a motor.

Los propietarios de semovientes tendrán una rebaja del 20% en las instalaciones destinadas a ellos y los que se avecinden por primera vez en el municipio con sus rebaños no pagarán impuestos los tres primeros años. Se cancelará la tasa de paso de carruajes de las viviendas unifamiliares y subirá un 100% el de las comunidades de vecinos con hasta cinco viviendas, un 200% entre 5 y 10, un 300% entre 10 y 15, un 400% entre 15 y 20, y un 500% en las de más de 20 viviendas; no subirá la de obra nueva, aumentará un 5% la de obra pequeña y será gratuita la licencia para acicalar las fachadas, otorgándose un premio económico para el ganador del concurso anual que convocará el Ayuntamiento al frontispicio más bonito. El precio del agua municipal se reducirá un 10% para todos y en todos los tramos y un 20% para las industrias y para las empresas ganaderas. En el capítulo de limpieza viaria el inquilino de una vivienda o local comercial deberá barrer el trozo de acera que ocupa su fachada, correspondiendo al municipio la calzada, limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano, al objeto de rebajar un 5% anual la factura de aseo y recogida de residuos. Los jóvenes podrán seguir haciendo botellón en terrenos comunales, pero después tendrán que dejar el lugar más limpio que una patena porque en caso contrario pagarán una multa que les quitará las ganas de hacer el guarro. Ya es hora de que la juventud sea cívica y no borrega, que deja a su paso regueros de inmundicia. En lo tocante al alumbrado urbano se encenderá con la puesta de sol y se apagará a las doce de la noche. La calefacción de los locales municipales no pasará de 19 grados centígrados, el aire acondicionado se pondrá cuando la temperatura interior supere los 28; todas las luces de oficinas y demás dependencias serán de bajo consumo, y ninguna quedará encendida en ausencia de su usuario.

Los bienes inmuebles del Ayuntamiento que estén en desuso y carentes de actividad se adaptarán a viviendas, que se otorgarán gratuitamente a familias con hijos menores de edad que quieran empadronarse en el municipio, sean españoles o extranjeros. Los primeros cinco años estarán exentos del pago del agua, basuras y otras tasas, y deberán ganarse dignamente un sueldo porque no gozarán de más subvenciones ni sinecuras.

El programa de gobierno de la candidatura está siendo sometido al examen minucioso de expertos juristas para que todo él sea conforme a Ley. Si, por ejemplo, no se pudiesen alterar el IBI y otros impuestos cedidos, se cobrarían al sujeto del gravamen pero inmediatamente les serían devueltos bajo otro concepto, como regalo, obsequio o dádiva municipal, por la misma cantidad cobrada. En caso de que alguna administración superior quisiera impedir esta política de honestidad y servicio al ciudadano, el Ayuntamiento litigará gratuitamente porque entre sus electos se dice que hay mujeres y hombres de reconocido prestigio en leyes y otros saberes, ya que se educaron, estudiaron y trabajaron cuando los modales, el saber, el esfuerzo y el mérito eran atributos para ascender en la escala social.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL