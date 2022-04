Los primos ‘yankees’ de Hitler: Más allá del ‘Ku Klux Klan’

Haciendo un gran esfuerzo y por reducción mental, puedo llegar a entender, aunque nunca compartir, que existan en el mundo personas racistas, pero, francamente, lo que nunca he comprendido es cómo personas que se auto titulan cristianas, hagan distingos clasistas por el color de la piel de su prójimo, y que encima utilicen la cruz como símbolo de sus malandanzas discriminatorias.

Supongo que será porque han leído un Evangelio diferente al que yo conozco. Aunque teniendo en cuenta que Evangelio solo hay uno -y es el que es- es más fácil que el problema de estas gentes sea una simple cuestión de falta de comprensión lectora; o si lo prefieren, de puro analfabetismo funcional.

LOS FELICES AÑOS 20.

Tras la Iª Guerra Mundial la economía de los países del mundo occidental vivieron unos momentos de bienestar y optimismo sin precedentes, que han pasado a la Historia con el sobrenombre de “Los felices años 20”. La reactivación industrial, iniciada en Estados Unidos en 1922 y en Europa en 1924, abrieron las puertas a una etapa de crecimiento y desarrollo internacional que propició un clima de euforia y fe ciega en el sistema capitalista liberal americano, convirtiéndo los EEUU en el referente a imitar.

El estilo de vida americano, el «American way of life», se puso de moda y fue exportado a todo el mundo civilizado. El consumismo, impulsado por la publicidad y sostenido por un crédito fácil y las ventas a plazos, provocó una generación de nuevos ricos, en la que todo el mundo vivía por encima de sus posibilidades. La radio y el cine incitaban directamente -cuando no, subliminalmente- a la adquisición compulsiva de automóviles, electrodomésticos de nueva generación, y vestimentas “chic”, en las que importaba más el diseño y la marca que la practicidad. El mensaje de que la felicidad tan sólo se podía alcanzar mediante la posesión y disfrute de bienes materiales, había calado hondo en todos los estratos sociales.

EL SUEÑO AMERICANO.

El sueño americano provocó que una oleada de inmigrantes italianos, alemanes, polacos, y chinos, viesen en EEUU la tierra prometida que iba a poner fin a las penurias que sufrían en sus países de origen. Los recién llegados en busca de oportunidades, sobrevivían hacinados en los barrios de las grandes ciudades, formando auténticos “ghettos” monoculturales, en los que la pobreza y delincuencia mataban a diario las ilusiones y las esperanzas de aquellos que habían creído en el «American way of life». En esos barrios, tales como “Little Italy”, o Chinatown, en Manhattan, nacerían las primeras mafias que aún hoy perviven en EEUU. Los barrios del distrito de Queens, en Nueva York, duplicaron su población durante el período comprendido entre 1920 y 1930, debido fundamentalmente a la fuerte inmigración europea.

EL MODELO PREESTABLECIDO COMO POLÍTICAMENTE CORRECTO: “BLANCO, ANGLOSAJÓN, NACIDO EN EEUU, Y DE RELIGIÓN PROTESTANTE”.

Estos inmigrantes, americanos de nuevo cuño, habían traído de sus lugares de origen la cultura de sus ancestros, como parte del equipaje. Así, un torrente nuevo de razas, lenguas, creencias religiosas, costumbres, folklore, gastronomía, chocaron brutalmente con el modelo preestablecido como políticamente correcto: “blanco, anglosajón, nacido en EEUU, y de religión protestante” [«WASP»].

LAS LEYES RACISTA Y XENÓFOBAS DE 1921, ´MADE IN USA´.

Desde la mentalidad puritana de los descendientes de aquellos peregrinos del Mayflower, que trescientos años antes habían desembarcado en las costas de Nueva Inglaterra, se difundió la opinión de que el país estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños, al tiempo que se identificaba a los inmigrantes, con el lado oscuro de la sociedad estadounidense: consumo de alcohol, juego, prostitución, y gansterismo. Estos prejuicios moralistas, no tardaron en desembocar en la promulgación de una batería de leyes de marcado carácter racista y xenófobo, tales como las promulgadas en 1921, que prohibieron la entrada a EEUU de personas de origen asiático, restringiendo y limitando asimismo, la admisión de europeos, especialmente los procedentes de países católicos.

“LA GRAN RAMERA DE BABILONIA”.

Por otro lado, y también en los años 20, el renacido “Ku Klux Klan”, que proclamaba la superioridad y supremacía de la raza blanca sobre todas las demás, vive una era de esplendor, llegando a tener – entre sus filas- cerca de cinco millones de miembros. Recordemos que entre los postulados del “Klan” estaban: la homofobia, el antisemitismo, el racismo, Y EL ANTI CATOLICISMO. El Kukuxklán pregonaba que las desgracias morales que afligían a la sociedad estadounidense, eran un castigo divino por la presencia de hijos de “LA GRAN RAMERA DE BABILONIA” [la Iglesia Católica] entre el pueblo elegido (´en tercera vuelta´) que era el compuesto por los protestantes anglosajones de raza blanca.