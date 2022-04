Losantos: «Si Margarita Robles tuviera un mínimo de decoro habría dimitido ya»

Está más quemada que la moto de un hippy.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, está más que señalada por su propio Gobierno socialcomunista por el asunto del espionaje a los separatistas.

De hecho, para contentar a estos, Pedro Sánchez, ordenando a Meritxell Batet retorcer el reglamento del Congreso de los Diputados, ha metido en la comisión de secretos oficiales a independentistas y bilduetarras para tenerles contentos.

Sin embargo, lejos de apaciguarse las críticas contra Robles, estas se incrementan por días.

Robles asegura que ella no va a dimitir, aunque también se da por descontado que no parece que pueda aguantar mucho tiempo.

Incluso, tal y como apunta este 29 de abril de 2022 el periodista Federico Jiménez Losantos, lo más lógico es que la titular de Defensa diese un paso al costado y fuese ella misma quien se largase del Ministerio antes de que Pedro Sánchez opte por decapitarla.

Apunta el comunicador turolense desde su tribuna de El Mundo que ja supuesta trama de espionaje a los secesionistas ha derivado en que estos y los herederos de la ETA podrán espiar ahora a gusto a los servicios secretos españoles:

Asegura que el Ejecutivo queda calcinado, pero muy especialmente la responsable de Defensa por aferrarse al cargo en un Ejecutivo que no va a defenderla con energía:

Calcinado queda el Gobierno, cuya sumisión a la banda terrorista y a sus casi 400 asesinatos sin juzgar retrató la portavoz bildutarra, cuya faz hubiera fascinado a Lombroso y que habló de «responsabilidad» para apoyar el bodrio. No por los crímenes de lesa humanidad de la banda, sino por la «gente» a la que no mataron. Quemada queda Margarita Robles, abandonada por el Gobierno al que dice que tiene el honor de pertenecer. ¿Qué honor? ¿El de ser socio de la ETA? Si tuviera no ya honor, sino un mínimo de decoro, habría dimitido ya. En la prensa tenía datos de sobra para ridiculizar el informe contra el CNI, pero como no podía dejar en evidencia a Bolaños, que lo avaló como un tragasables, se calló.