Hasta que esto no reviente, no van a parar

Hoy nos hemos desayunado con que el social-comunista Ministerio de Sanidad ha propuesto, en el Consejo Interterritorial de Salud, la recomendación de que se excluya el vino y la cerveza, de los menús de bares y restaurantes, y que (no es cachondeo) ´no se fume en los domicilios particulares´.

Amén que Pedro Sánchez parece tener algo personal contra la hostelería, el problema viene como consecuencia del ´overbooking´ de altos cargos ministeriales, más su guarnición de asesores, ´palmeros y soplagaitas´, que ya no saben qué inventar para justificar puesto, sueldo y ´pernadas´.

Si al igual que las empresas privadas, realizasen periódicamente ´auditorías de gestión´, amén de ´adelgazar´ la obesa y varicosa administración pública, el Estado ganaría en eficiencia, tras reducir su ´́faraónico ́ coste. Pero claro, qué más da, si al final solo se trata de ´dinero público´ y como dijo Carmen Calvo: “Nosotros administramos dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Así pues, si resulta que el dinero público que sale de los impuestos, no es de ´nadie´, pues ´nadie´ es quien debería pagar los impuestos, ¿no?

Pero volviendo a lo de ´que no se fume en los domicilios particulares´, supongo que en breve obligarán a que en cada edificio se contrate a un ´comisario político´, al estilo ´soviet´, disfrazado de ascensorista, que vigile a los vecinos y delate a aquellos que no obedezcan, o critiquen, las órdenes del Gobierno; como por ejemplo que no se pueda fumar en su propia casa.

Con ello se conseguirá reducir el paro, amén de colocar a los más torpes del partido, con un oficio a medida de su nivel académico. También, a la marcha que vamos, podrían delatar a aquellos vecinos que, aprovechándose de la intimidad de su domicilio, practiquen relaciones sexuales binarias, sin la presencia de un notario.

Aunque otro modo de controlar si alguien fuma en su casa a escondidas, o ´folla por delante´, podría ser recuperando la ley socialista de ´la patada en la puerta´ sin orden judicial, aprobada con los votos del PSOE, y de los nacionalistas vascos y catalanes en 1992. La ley estuvo en vigor durante nueve meses, hasta que el Tribunal Constitucional, como no podría ser de otro modo, la declaró inconstitucional.

Pero la auténtica cuestión es si aún queda en España algún domicilio que se pueda considerar como ´particular o privado´ (no basta con pagar el IBI), que no sea susceptible de ser ´okupado´ impunemente por ´la peña´ podemita.

Cada vez entiendo más que se quiera legaliza el consumo de ´porros´ en España, porque si no es ´emporrados´ va a ser imposible cumplir con los ideales de la Agenda 2030: ´No tendremos nada; comeremos gusanos; y seremos felices´. Sí; felices como los ´fumatas´, y su inconsistente risa floja.