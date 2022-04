El retorno de ‘les brujes’

Hace ahora 50 años, los voceadores del milenio que venía, no cejaron en su empalagoso empeño de complicar lo sencillo, construyendo auténticas catedrales góticas de verborrea vana. Fue como el estiércol que abonaba la desorientación que vivían las gentes aquella época, y que dio lugar a un viperino fruto de sectas y magos. El eterno y cansino retorno de los brujos, hoy trasvestidos y digitalizados.

CON LA BOCA LLENA DE ARROZ Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

Libros con títulos, tales como: » Jesús ¿Mesías o Dios», » Jesús el mago», «El Nuevo Testamento Original», «Jesús o el secreto mortal de los Templarios», «Jesús el héroe Solar», «El Evangelio de los Esenios», «La vida secreta de Jesús», «Palabras gnósticas de Jesús el Cristo», «Una vida de Jesús el Cristo», «Las enseñanzas perdidas de Jesús», «La vida de Jesús contada por él mismo», «Cristo murió de viejo», fueron sembrando de confusión y ´empanando´ a pseudo-intelectuales de postureo, que luego repetían como loros aquello que no entendían, pero que vestía y les hacía parecer ´cultos´ delante de sus cuñados, mientras sentenciaban ´ex cátedra´, con la boca llena de arroz y citas bibliográficas.

SUPUESTAS VÍRGENES CON LOS MOFLETES ROJOS DE IRA.

Al igual que hoy con la Iglesia de la Climatología, con sus gurús, profetas, y hasta supuestas vírgenes con los mofletes rojos de ira, no hay nada nuevo bajo el Sol. Hace 2000 años el mundo no era distinto de lo que es ahora, en cuanto a espiritualidad se refiere. Hemos avanzado tecnológicamente; tenemos una mayor calidad de vida, pero seguimos estando espiritualmente tan desorientados como lo estaban las gentes del Año Cero de nuestra Era. Peor, diría yo, porque realmente hay que haberse ´ido de la olla´ para tragar con la Agenda 2030, la nueva biblia, que tras una sarta de verdades tales como que para el 2030 no tendremos nada y comeremos gusanos, culminan con una gran mentira al afirmar que entonces es cuando realmente seremos felices. ¡Su p.m!

Para lograr ser felices en el 2030 con esas perspectivas, no va a bastar con legalizar la marihuana, sino que van a tener que hacer obligatorio por ley, su consumo diario a todos, todas, y ´todes´.

INTROSPECCIÓN, CONTEMPLACIÓN Y ÉXTASIS.

Algunos creyentes de buena fe, siguen buscando a Dios en lo complicado, en lo ritual; en la parafernalia y el boato de ´historiados´ ceremoniales religiosos. Y todo ello sin darse cuenta de que hasta Dios no se llega a través del conocimiento, ni la pompa, sino del sentimiento. A Dios no lo pensamos, a Dios lo sentimos; lo sentimos cuando miramos hacia el cielo y el vértigo del infinito embarga nuestras almas. Lo sentimos cuando nos inundamos con la belleza de la naturaleza no hollada por el hombre. Lo sentimos cuando desprovistos y desnudos de atavismos sociales, miramos en nuestro interior… Simple ¿verdad? “El reino de Dios está dentro de vosotros”. Lucas 17, 25.