¿Existe el alma?

El Dr. Duncan MacDougall [1866 – 1920] fue un médico de principios del siglo XX, en Haverhill, Massachusetts, que trató de medir la pérdida de peso del cuerpo humano tras la muerte física del mismo. Se trataba de averiguar si el alma existía, basándose en que la misma tenía peso. Jugando con las palabras de la celebérrima frase, sería como si el alma se dijera a sí misma: ¡Peso, luego existo!

Sus experiencias fueron recogidas por el New York Times, el 11 de marzo de 1907. La historia había comenzado cuando, en 1901, el doctor MacDougall pesó seis pacientes terminales de tuberculosis, en un hogar de ancianos. Colocando las camas de los moribundos sobre unas básculas industriales de la marca “Fairbanks”, capaz de medir variaciones de hasta de un gramo. En los seis casos hubo una apreciable pérdida de peso, 21 gramos, justo en el momento del fallecimiento.

Sin embargo cuando MacDougall, realizó el experimento utilizando animales irracionales [perros, y ovejas], no hubo pérdida de peso en el momento de la muerte, y en los caso de las ovejas lo que hubo fue un incremento de peso. La conclusión a la que llegó el doctor MacDougall, fue que tan sólo el ser humano tiene alma.

Haciendo oídos sordos a aquellos que le llamaban ´mata perros´, y otras lindezas, MacDougall publicó los resultados obtenidos, en marzo de 1907, en la “Revista de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica”, y la revista médica “American Medicine”, mientras que la noticia se extendió al público en general a través del New York Times, tal como hemos indicado antes.

CIANURO SIN COMPASIÓN.

Posteriormente, en 1909, H. Laverne Twining, un profesor en un colegio de Los Ángeles, realizó el mismo experimento, aunque esta vez con ratones. Si MacDougall dedujo que los perros no tenían alma, o al menos no parecían perderla al morir, los ratones que envenenaba Laverne, sí. El profesor, depositaba a los ratones en el plato de una balanza, les proporcionaba cianuro y a los 30 segundos el ratón estaba tieso. Al parecer, el fiel de la balanza descendía a continuación. Sin embargo, el peso no varió cuando la curiosidad insaciable del profesor le condujo a introducir un ratón en un tubo de cristal, matándolo por asfixia.

LA FUGA DE PORKY.

En Redmond, Oregón, se experimentó con gallos, ovejas, corderos, y una cabra [el cerdo no consta ya que, según parece, logró huir] por el procedimiento de la asfixia en una urna de cristal. Contra todo pronóstico, y en todos los casos, hubo una ganancia de peso que osciló entre los 18 y los 780 gramos, con lo cual se dedujo que los animales irracionales ganan peso, transitoriamente, en el momento de la muerte. El porqué de ello, constituye aún un misterio. Igual es que la báscula utilizada en Redmond era la de un tendero fraudulento.

LA PELÍCULA.

La cifra de ´21 gramos´, como peso del alma, acabó popularizándose. Así, en el año 2003 se estrenó una película sobre el alma, la vida y la muerte, titulada “21 gramos”, basada en los experimentos llevados a cabo por el Dr. Duncan MacDougall. El filme había sido dirigido por Alejandro González Iñárritu, sobre un guión de Guillermo Arriaga, y contando en el reparto estelar con Sean Penn, Naomi Watts, Benicio Del Toro, Charlotte Gainsbourg, Melissa Leo y Clea Duvall. La película fue galardonada con numerosas distinciones internacionales, entre ellas, dos “Oscar”.

¿21 GRAMOS, O 21 ONZAS?

Lo bien cierto, es que tras mucho investigar, a fecha de hoy no sé si en la documentación original que recogía los datos de los experimentos, se hablaba de ´21 gramos´, o ´21 onzas´. Si habláramos en onzas, resultaría que 21 onzas serían, más o menos, unos 600 gramos. Si habláramos en gramos, 21 gr. serían ¾ de onza. Teniendo en cuenta la nacionalidad y lugar de residencia del doctor Duncan MacDougall, lo propio es que se tratase de 21 onzas; es decir, más de medio kilo.

De los que han hablado del experimento del doctor MacDougall, cada uno ha dicho una cosa diferente, amén de alguna que otra burrada, llegando hasta decir, durante el transcurso de un Congreso Internacional, que el peso del alma era de ´21 oz´, que equivalía -según ellos- a 60 gramos. Obviamente, se habían olvidado de poner un “0” a la derecha.

En fin, lo importante no es cuánto ´pesa´ el alma, sino que el alma ´pesa´, por mucho que a algunos les ´pese´.

Otro caso menos conocido fue el de el doctor Contepomi, que también realizó experimentos similares, a principios de los setenta, utilizando para tal fin a perros abandonados; hasta el día que un ´pitbull´, intuyendo las perversas intenciones del doctor, consiguió huir, no sin antes arrancarle los testículos, de un mordisco.

Amargo se debió quedar Contepomi, ya que a partir de ese día abandonó sus ensayos ´científicos´, para dedicarse, en cuerpo y alma, a la filatelia y a ´il belo canto´ como ´contratenor´, en una coral polifónica´.

Los resultados de sus experimentos nunca fueron publicados, más que en los ´sumarios´ de las numerosas demandas presentadas contra él, por diferentes asociaciones protectoras de animales.