Sobre la Ley de Memoria Democrática

«¿Quiénes son los guardianes de la historia? Los historiadores, naturalmente. Las clases educadas, en general. Parte de su trabajo es la de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del poder presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra.»

Esta frase del activista socialista estadounidense, Noam Chomsky, parece dedicada a Pedro Sánchez, pero no, porque, amén de que dudo que Chomsky sepa quién es el tal Sánchez (alias Antonio), ´entre bomberos no se pisan la manguera´, aunque para el caso que nos ocupa, la frase de Noam Chomsky, nos viene como anillo al dedo.

Y es que resulta patético ver el intrusismo progre de ´la siniestra´, metiéndose a realizar el trabajo de los historiadores, ya que la realidad histórica es la que es, y es muy tozuda, amén de que ya la han escrito quienes la debían de escribir: los investigadores académicos titulados para ello, y con doctorados de los de verdad.

Claro que igual nos sorprende alguno de estos políticos ´bananeros´, en su descaro, sacándose de la chistera algún máster, o doctorado ´fake´, en Historia, para luego terminar confundiendo a Ernest Hemingway con Albert Einstein, o a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz; o en el colmo de la indigencia cultural, sentenciar que el poeta sevillano Antonio Machado, era de Soria. De Antología del Disparate, versión 2.0.

En este orden de cosas me viene a la cabeza el lema existente en la Universidad de Salamanca que reza: “Quod natura non dat, Salmantica non præstat”, que traducido a román paladino viene a decir que la Universidad no puede convertir en inteligente al que ha nacido tonto.

Pues eso. No existe poder en el Mundo capaz de poder cambiar la Historia, aunque algunos ´berzotas´ piensen que sí pueden, a golpe de decreto ley y BOE.

¡Qué pena y qué vergüenza! Pero hay que seguir adelante con la mirada puesta en un futuro mejor para nuestros hijos, como si nada, como si nadie, como si nunca hubiese existido una España cainita.