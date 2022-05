Las musas de la política

A lo largo de la historia la relación entre las musas y el alcohol siempre ha sido muy estrecha. Churchill ingería dos botellas de champagne al día. Bebedor empedernido, pero también genial escritor y brillante parlamentarista. Todo un referente de la política, un imprescindible del siglo XX. Fue Premio Nobel de Literatura en 1953 y dos veces primer ministro del Reino Unido. Pues bien, lo cierto es que ignoramos si los expresidentes del Gobierno en España fueron bendecidos por el espíritu del dios Baco para escribir sus libros. Además, respecto a esto último, lo que sí sabemos es que “El Manual de Resistencia” de Pedro Sánchez fue escrito por Irene Lozano.

Ella convirtió el verso suelto de Sánchez en literatura, dio forma escrita a los suculentos diálogos grabados donde narraba su trayectoria política «cum laude» que le llevó a la Moncloa. Así que, no la podemos considerar como una “ghost writer”, pero si su musa (sin comillas) dentro de ese concepto más abstracto y genérico de inspiradora. Siempre rompiendo moldes, ha sido el primer presidente en publicar un libro durante su mandato. Por otra parte, otro bebedor superlativo como Truman Capote dio por cierta la teoría de que “todos los escritores, grandes o pequeños, son bebedores compulsivos, porque empiezan sus días totalmente en blanco”.

Winston Churchill bebió unas 42.000 botellas de champagne Pol Roger, cosecha de 1928. Ciertamente, tenía un paladar exquisito, pero pocos pueden estar a la altura de este político y escritor acostumbrado a coquetear con el hedonismo. Sin embargo, coincidía con el pensamiento de muchos exmandatarios que creen, unos más que otros, que el poder es eterno y que se puede traspasar las fronteras del tiempo con escritos. ¿Cómo son los libros que escriben los presidentes en España? Acostumbran a ser memorias y ensayos, con contenido biográfico y político, explicando su visión personal de todo lo vivido y mezclado con filosofía o teoría política.

Decía Churchill que las palabras son las únicas cosas que perduran para siempre. Y parece ser que José María Aznar lo ha asumido perfectamente, porque es el expresidente con más libros publicados, el último titulado el “El futuro es hoy” (2018). Conocemos su adicción al helado de café de Häagen-Dazs, aunque no tenemos constancia de que se entregara al vino con devoción. Churchill siempre empezaba la mañana con un Jhonny Walker con agua, y por la tarde y noche bebía champagne y whisky. No se confundan, en ese estado etílico logró que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, sus discursos consiguieron subir la moral de los británicos.

Pero hay todavía más. Después, solo después, y en paralelo también barajamos la posibilidad de que el resto de los expresidentes fueran los favoritos de las Musas. Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. Las nueve Musas no fueron esquivas nunca a Aznar ni a Rajoy que han escrito sus memorias. Y, otros, aprovecharon para recopilar sus textos publicados, como es el caso de Suárez en “Fue posible la concordia” (1996), junto con el escritor Abel Hernández. También lo realizó Felipe González en “El futuro no es lo que era” (2001) con Juan Luis Cebrián, o unido a Miquel Roca en “¿Aún podemos entendernos?” (2011).

Churchill escribió sus discursos, pero también sus “Memorias de la Segunda Guerra Mundial”, un repertorio de crónicas periodísticas con las que obtuvo el Premio Nobel. La inspiración es todo un misterio, pero no para los que la trabajan todos los días, muy en la línea de su célebre alocución “Sangre, sudor y lágrimas”. Asimismo, el sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo escribió varios libros, con musas o sin ellas, vinculados a la transición. Incluso Zapatero no se resistió a la tentación de publicar los suyos, como “El dilema: 600 días de vértigo” (2013), en el que reconoce lo que siempre negó. Mención aparte, merece el libro más vendido por un político, “Una España mejor” (2019) de Mariano Rajoy.

¿Son libros de lectura imprescindible? No cabe duda de que hemos tenido jefes de Gobierno cultos en España, aunque no sean tan buenos como Churchill. El tiempo nos dirá si lo que han escrito puede convertirse en un clásico de la literatura. También si todavía son capaces de escribir algún libro que cambie el mundo, hasta Donald Trump está escribiendo “el libro de todos los libros”. Para terminar, no puedo dejar de hacer un último guiño a Churchill con una anécdota para entender su carácter irreverente y políticamente incorrecto. En una cena una diputada laborista se le acercó para reprocharle sus inclinaciones etílicas, a lo que él respondió: «Yo mañana estaré sobrio, pero usted seguirá siendo fea».

Roxa Ortiz