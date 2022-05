Candidato a la hoguera

Si hoy afirmo que Dios es masculino y femenino al mismo tiempo, habrá quien empiece, sin prisa pero sin pausa, a recolectar leña y a buscar cerillas, para quemarme en la hoguera por hereje y blasfemo; y eso en un país católico; imagínense si lo ´mento´ en Afganistán, por poner un ejemplo.

Por otro lado hay quien opina que eso de que Dios sea masculino, es machismo; un tic del patriarcado. Y dicen eso porque, al igual que los que pretendían quemarme por hereje, desconocen el origen y significado etimológico del término “hombre”, amén de que no se han leído la Biblia, y si lo han hecho, no se han enterado de la película.

En la versión oficial del Vaticano de la SAGRADA BIBLIA, podemos leer: «Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer». Génesis, 1:27.

Por su parte, el Diccionario de la lengua española [DRAE], en su primera acepción, define “hombre” como: (Del latín “homo, -ĭnis”). 1. m. Ser animado racional, varón o mujer. [*]

Y como sé que ahora alguno me puede preguntar qué pasa con la historia de la costilla de Adán, le diré que pasa lo mismo que con la cuestión: ¿De quién eran hijos los nietos de Adán y Eva

Y es que ante los avances de la arqueología histórica en particular y de la ciencia tecnológica en general, el Papa Pío XII –tal vez intuyendo la que se le venía encima a la Iglesia- publica, a principios de los años 50, la Carta Encíclica “Humani Generis”, en la que se empieza a hablar, por si las moscas, del Génesis como obra literaria. ¡Ya!

NOTA: [*] Decimos “el ser humano” y no “la ser humana”, de la misma manera que escribimos “la persona, y no “el persona”. Todo lo demás son ganas de marear hasta caer en el cursilísimo semántico, cuando no, de hablar como los indios de las películas del Oeste.