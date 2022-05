Politización de género

Los actuales movimientos enfrentan cada vez más a la sociedad y género, como la noche y el día sus políticas contribuyen a separar la verdadera violencia contra la mujer creando un circo mediático con actores y presuntos protocolos, que se expanden como agujeros de gusano, dejando en el absoluto abismo a las verdaderas víctimas de violencia de género.

Con la politización de estos movimientos tan perjudiciales se crea una verdadera distancia entre una realidad y una apariencia con resultados absolutamente negativos y nada pragmáticos para la verdadera víctima, cayendo en la trampa del saco y metiendo a todas las mujeres en el mismo.

Estas tramposas políticas de violencia machista que convierten automáticamente a todas las mujeres en víctimas, dejan completamente desprotegida a la verdadera víctima, separan al hombre de la realidad e incrementan el pensamiento homogéneo sobre las mujeres, pues llegan a la confusión de no discernir entre la propaganda, la delincuencia y la realidad.

Una mujer que interpone una falsa denuncia no es una víctima de violencia, es una delincuente que se aprovecha de herramientas legales para delinquir. En cambio, la víctima de violencia machista es una mujer que ha sufrido y/o sigue sufriendo maltrato por razones de género, que se atreve a denunciar al maltratador y se encuentra con un panorama absolutamente distinto al que este movimiento politizado ha propagado y publicitado, se convierte en una doble víctima, porque su calvario sólo ha hecho más que comenzar.

Cuando la víctima de maltrato consigue armarse de valor y dar ese gran paso, lejos de acabar con una pesadilla, se encuentra que no es el final sino el principio, pues se topa con un maltratador aún mayor, la violencia institucional, y que en muchas ocasiones curiosamente emerge de lugares y/o administraciones donde gobiernan políticos relacionados con la propagación de este perjudicial movimiento.

Así las cosas, queridos iguales de género, comenzad a pensar distinto y no os dejéis adoctrinar por políticas que se alejan completamente de una solución real, no os dejéis engatusar con estos movimientos que derivan en el agravamiento de la problemática e incremento de la desigualdad.

Entiendo que os cueste creer en ciertas cuestiones y en falsos oradores, pues, es completamente paradójico cuando se predica la presunción de inocencia como derecho fundamental y por otro lado se somete a una detención y privación de libertad a cualquier hombre que haya sido denunciado por violencia de género, con independencia de las pruebas y la comprobación de los hechos, simplemente por una cuestión política de género.

Pero no culpemos por ello a las víctimas de violencia de género, pues ellas son víctimas antes y después, ya que han sido víctimas de una manipulación politizada, de un maltratador y con posterioridad lo serán de la propia administración. No lleguéis a la insensatez de no prestar toda la ayuda, respeto y atención a las víctimas de violencia, pues realmente están desamparadas y con casi total certeza, viviendo un verdadero calvario que en muchas ocasiones las llevará al erróneo pensamiento del arrepentimiento por haber denunciado.

No sigáis a los falsos profetas con apócrifos evangelios, predicando grandilocuentes políticas que fomentan la desigualdad, y nos aleja de efectivas soluciones, pues lo único que buscan son feligreses que puedan ser útiles con su voto.

No caigáis en el errático pensamiento, que detener a un hombre simplemente por haber sido denunciado por violencia machista, es un mal mayor y tampoco menor. Pensad que las víctimas de violencia de género no tienen otra forma inicial de protección, y el hombre inocente será estigmatizado, pues para el político es más interesante crear ciertas políticas a favor del voto que inversiones en eficaces medios técnicos y humanos.

Es obligación de estado, proporcionar la capacidad suficiente de medios para combatir con efectividad este mal endémico con los menores daños colaterales, pero desgraciadamente tenemos lo antagónico; propagandísticas y politizadas campañas publicitarias, organismos inútiles, enchufismo profesional y protocolos sin cumplir.

