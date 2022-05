La clarividente sentencia de Losantos: Moreno (PP) no gobernará «a lo Ayuso, sino a lo Mañueco, es decir con VOX»

Más claro, agua.

Federico Jiménez Losantos arranca este 11 de mayo de 2022 con una tribuna en El Mundo en el que deja bien a las claras que el 19-J en Andalucía el Gobierno que saldrá de las urnas estará comandado por el PP de Juanma Moreno Bonilla, pero con el concurso imprescindible de VOX y su lideresa, Macarena Olona.

Una de las pocas cuestiones que está clara es que el actual vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), se queda relegado a un mero papel de náufrago. Entiende que la demoscopia ya le ha sentenciado desde hace varias semanas y hasta se duda de que pueda sacar siquiera un triste escaño al que aferrarse como tabla de salvación:

El también director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) señala que Moreno ganará, pero ve un triunfo más discreto que el obtenido hace un año en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso, el 4-M de 2021:

Recuerda lo que sucedió en Castilla y León el 13-J y la deriva que supuso para el propio PP a nivel nacional:

Losantos asegura que ahora la estrategia de los de Santiago Abascal ya no solo consiste en desalojar o impedir que la izquierda llegue al poder, sino también formar parte de los diferentes gobiernos:

En Andalucía, los agradaores demoscópicos repiten al oído de Moreno que él también podrá gobernar a lo Ayuso. No acaban de entender que a lo Ayuso sólo puede gobernar Ayuso, que casi llegó a la mayoría absoluta y en unas elecciones a cara de perro como aquellas. No fue sólo porque sacara más escaños y votos que todas las izquierdas, sino porque entonces esa era la estrategia de VOX. La actual es entrar en todos los gobiernos, incluyendo el andaluz. Y si el PP se niega a contar con ellos, por respeto a sus votantes, votarán no. O sea, que salvo improbable desastre de Olona, que no se ve, y mayoría casi absoluta del PP, que necesitaría ese desastre, Moreno gobernará a lo Mañueco. Y gracias.