El CNI, más sombras que luces

La todavía ministra de defensa, creo que por poco tiempo, ha dicho en el Congreso que el CNI tenía tres mil agentes.

¡Es acojonante cómo se puede dar esa información sensible sobre un centro nacional de inteligencia!

Los países serios no dicen que número de agentes tienen, ni siquiera dónde está su sede principal, ni quien dirige la agencia, o diversos organismos, en muchos casos, pero aquí, por lo visto, seguimos jugando a los espías.

No pretendo cargar contra el CNI, y más ahora que acaba de cumplir sus primeros veinte años de vida, y ya está mayorcito, pero a veces pienso si no estaremos tirando el dinero con un organismo bastante inútil, o en manos de los políticos partidistas, y no sé qué es peor…

Incluso he pensado en rebautizarlo, en la intimidad, con otro nombre: Centro Nacional de Incompetentes, CNI.

En efecto,

 ¿Alguien sabe por qué el CNI se dedicaba a montar picaderos

al rey emérito…?

(Y no hablo de la presunta sustracción de videos y grabaciones

comprometidas en la casa de una puta de lujo, o de varias, pues

ello sería un delito de calumnias, en su caso). ¿Alguien sabe si el CNI fue capaz de saber dónde se

escondían las urnas que utilizaron los independentistas

catalanes en 2017…?

(¿O fueron los políticos en el poder los que no quisieron

incautarlas? Y creo recordar que eran del PP, en su tradicional

papel de tontos útiles, al servicio de la izquierda y los separatistas).

 ¿Alguien sabe cómo no protegieron debidamente al ex fiscal

general del Estado, que murió, dicen que en extrañas

circunstancias, en Argentina…?

(Se trataba de una alta autoridad del Estado, y lo lógico es que

hubiera sido protegido y escoltado por el CNI, sobre todo en sus

desplazamientos al extranjero).

 ¿Alguien sabe si el CNI fue capaz, o incapaz, de detectar el

golpe de estado separatista catalán, o fueron los políticos los

que no quisieron, pudieron, o se atrevieron, a evitarlo…?

 Y, por último –por ahora-, ¿cómo es posible que el CNI fue

incapaz de controlar la huida, vergonzante, de la rata de

Gerona, y de otros vividores a costa del separatismo

catalán…?

Realmente, para tener un CNI tan inútil, tal vez habría que pensar en echarles del faraónico edificio que ocupan, desinfectarlo, y empezar de nuevo, por supuesto en una sede secreta, con un director secreto, y al servicio del Estado, no del gobierno totalitario sanchista, como me temo que sucede actualmente.