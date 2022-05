Aunque camine por el valle de las sombras

Hoy al despertarme he hecho el tradicional y desagradable repaso de las espadas de Damocles que desde hace años penden amenazadoras sobre mi cabeza, y al hacerlo me he dado cuenta que ya no estaban; se habían desvanecido con las primeras luces del alba, y con ellas los endémicos dolores que desde hace años me amargan cada mañana.

He abierto la ventana dejando que el fresco aire, impregnado de esencia a tierra mojada, peinara mis cabellos, esos que los golpes y los desengaños han ido tiñendo de plata. Entonces he sentido una paz que no recordaba, posiblemente por nunca haberla conocido. Paz y calma… y el sonido del silencio perfumado de azahar, preludio de la primavera que por los campos eclosionaba.

Me he sentido bien, sin necesidad de nada; ni tan siquiera del primer café y cigarrillo de la mañana. Realmente no he echado nada en falta…; si acaso una explicación del porqué esta bendita paz que Dios me regalaba.

Me he girado lentamente hasta quedar frente a mi cama, y en ella he visto mi cuerpo frío e inmóvil, abrazado a la almohada, con una sonrisa en los labios que me ha helado el alma…

Tras unos segundos la paz ha vuelto. No he sentido miedo ni dolor; no he sentido nada, más que el principio de un dulce sueño, tan solo roto por unos golpes en la puerta, de alguien que me llamaba.

Ahora me voy alejando, camino de la Luz que nunca se apaga, mientras oigo como el sonido de las voces que gritan mi nombre, se van perdiendo en la distancia.

Luego, tan solo luz y oscuridad, silencio y calma; la muerte convertida en sueño, y el sueño en esperanza.

Y me he despertado sin saber quién era, ni dónde estaba.

– ¿Quién eres…? ¿Cómo te llamas? – me he preguntado en silencio; pero nada; tan solo más silencio, paz, y mi alma, por fin, descansada, borracha de un amor extraño, entre sombras acunada.

Y he callado, como no queriendo despertar todos esos recuerdos que por primera vez desclavados de mi pecho, a mi alrededor olvidados e inermes dormitaban.

Y abrazado a la almohada le he pedido al Cielo que hoy no saliese el Sol… que hoy, por una vez, no naciese para mí la mañana.

Alguno pensará que todo ha sido un sueño, fruto de una mente vieja y cansada; pero yo sé que no soñaba; tan cierto como sé que en estos momentos no soy yo quien habla.

«Aunque vaya por el valle de las sombras, no temo a nada, si Tú estás conmigo…”