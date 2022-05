Spoiler: los periodistas somos los nuevos profesionales del entretenimiento

Entretener y enganchar; mantener al espectador pegado a la pantalla de televisión durante todo el tiempo posible y así volverlo más inútil, o conseguir que el usuario de Internet pinche en tu titular para que luego pueda crear un tuit que se haga trendig topic.

Todos ellos son los nuevos desafíos a los que tiene que hacer frente un periodista diariamente. Siento mucho decirlo pero, lo cierto, es que nos hemos convertido en profesionales del entretenimiento y que, tristemente, cada vez queda menos de aquellos tiempos en los que, de verdad, fuimos profesionales de la información.

Lo que más me llama la atención es que es un fenómeno que corre como la pólvora. No importa que nos refiramos a las televisiones, periódicos o radios porque lo importante, es enganchar al público con nuestras informaciones. El entretenimiento se impone tanto en los medios públicos como en los privados.

Lo vemos todos los días a a través de esos dichosos titulares clickbait o esas frívolas narraciones de sucesos escabrosos que priorizan las historias individuales y olvidan la cuestión de fondo.

Pero, ¡ojo!, yo no digo que esto sea nada nuevo. Todo lo contrario. Eso del infoentretenimiento (que a muchos le suena a chino) viene cocinándose desde finales del siglo pasado.

Aunque tampoco hace falta irse tan atrás en el tiempo para buscar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si pienso en algún momento en que los periodistas lo hicimos todo lo mal que pudimos para tratar un tema, se me viene a la mente el asesinato de las niñas de Alcácer o el de Marta del Castillo.

Aunque la cobertura mediática del primero fue aún más reprochable que la del segundo, lo cierto es que en ambas nos pasamos de la raya y, desgraciadamente, todo a punta a que hemos aprendido poco o nada, al menos como periodistas.

Ahora bien, para encontrar una posible cura a este virus que padece el periodismo, el primer fármaco a tomar es la autocrítica. Al menos así lo creo yo. Cada vez, cuesta más vernos a los periodistas haciendo ejercicios de autocrítica en público y pidiendo perdón cuando nos equivocamos.

Por eso, en esta columna propongo el mío: debemos aceptar que nos hemos dejado llevar por intereses que nada tiene que ver con el de servir a la ciudadanía, sino más bien con captar suscriptores o aumentar ingresos publicitarios. Y, en ese proceso, nos hemos olvidado, en buena parte, de la ética profesional. Nos hemos olvidado de que un medio puede (y debe) tener ideología política pero, no por ello, debe convertirse en el defensor de un determinado partido político y en el destructor de otro. Nos hemos olvidado que hay detalles (sobre todo en los sucesos) que no debemos revelar porque no tienen relevancia informativa y lo único que hacen es construir un relato repleto de elementos banales.

Quizás, todos estos pensamientos se corresponden con ideas utópicas sobre éticas perfectas y ejercicios profesionales impecables. Quién sabe. Quizás, sea inevitable rendirnos ante el entretenimiento en una sociedad cada vez más polarizada ante cualquier debate y, en la que, los colores grises parecen no gustar, una opinión pública que apuesta o todo al blanco o todo al negro.

Sin embargo, lo que sí sería conveniente aceptar es que hemos entrado en una espiral en la que el público desea conocer y ver los detalles más morbosos de la política, de los sucesos y, en definitiva, de todo tipo de informaciones. Y, en efecto, el periodismo parece estar dispuesto, no solo a satisfacer esas necesidades, sino también a seguir alimentándolas.

Así que lo puedo decir más alto pero no más claro: sí, los periodistas somos profesionales, pero del entretenimiento. Y, además, debemos tener cuidado de no caer en lo que ya afirmó el padre del amarillismo, William Randolph Hearst:

«Si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo: inventar la realidad».

*Ana Siles Giaracuni es especialista en investigación en Periodismo.