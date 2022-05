Lista de creyentes famosos que renegaron de su fe

Oscar Wilde, después de una vida llena de escándalos y provocaciones, terminó sus días convirtiéndose al catolicismo.

Dos años antes de su muerte, Wilde se había trasladado a París; allí, y viviendo bajo el falso nombre de Sebastián Melmoth, comenzó su acercamiento a la Iglesia Católica. En 1900, estando en su lecho de muerte, y en plenitud de sus facultades mentales, fue bautizado a petición propia.

Narciso Yepes relata cómo fue su encuentro con la fe en 1951:

«Estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana. Exactamente, el 18 de mayo. De pronto, le escuché dentro de mí… Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta… Y Dios pudo entrar. No sólo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida… Fue una pregunta, en apariencia, muy simple: ¿Qué estás haciendo? En ese instante, todo cambió para mí.»