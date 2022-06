Bergoglio y el abogado del diablo

El cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco, encargó hace años a un científico ateo la investigación de un caso extraordinario: EL MISTERIO DE OSTIAS QUE SANGRABAN EN PLENA MISA. Esta es la historia.

Había una vez un prestigioso doctor que puso sus conocimientos y estudios al servicio de la causa atea de la que era devoto militante. Así pues, se marcó como objetivo el desenmascarar y desmentir, con las armas que la ciencia ponía a su disposición, los aparentes milagros de ostias e imágenes religiosas sangrantes.

Al final el ateo, ante la innegable evidencia de lo que descubrió, terminó por convertirse en un ferviente católico, dedicando su tiempo, a partir de entonces, a pregonar a los cuatro vientos sus alucinantes descubrimientos.

Quien sí sabemos que no se ha preocupado de difundir esta reveladora historia, ha sido Bergoglio; ni cuando fue cardenal, ni ahora que es papa; cosa que tampoco me sorprende ni escandaliza. De Bergoglio estoy vacunado con la dosis completa.

NOTA: He hecho de abogado del diablo, dedicándome a buscar – en la red y hemerotecas virtuales – pruebas e indicios que demostraran que el doctor Castañón no era una persona fiable y que sus investigaciones son una farsa, pero lo único que he encontrado son insultos y amenazas hacia su persona; ahora bien, datos que justifiquen que sus experimentos carecen de rigor científico, ni uno solo.

DATOS BIOGRÁFICOS DEL DOCTOR RICARDO CASTAÑÓN:

Ricardo Castañón Gómez es doctor en Psicología Clínica, con estudios universitarios realizados en Alemania e Italia. Es especialista en Medicina psicosomática, y Neuropsicofisiología cognitiva. Asimismo, realizó estudios de especialidad de Psicoterapia en Londres, de Patologías en Lyon-Francia, y de Toxicodependencias en Berkeley-California. Cursó estudios de Bioquímica en Wheil – Alemania, y de Psicología aplicada en Lovaina-Bélgica.

El doctor Castañón es autor de 13 libros, habiendo publicado más de 400 artículos sobre ciencia y divulgación. Además ha dado conferencias en la Universidad de Georgetown en Washington, en la Universidad de Austin, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad de Valladolid, y en el Saint Joseph College de Sydney en Australia. Con el mismo motivo ha visitado.

Ha dado conferencias, más de mil, en diferentes instituciones de Corea del Sur, Egipto, Israel, y EEUU, así como en la Unión Europea y países de Latinoamérica.