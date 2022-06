El poeta griego Sófocles dijo que “una mentira nunca vive hasta hacerse vieja”.

Y es que la mentira tiene las patas cortas y no necesita de obstáculos para que su carrera sea breve.

La mentira tiene las patas cortas, lo cual no es óbice para que en España exista un mentiroso compulsivo de patas largas, que no va a tardar en cosechar el fruto de su siembra…; porque la mentira tiene las patas cortas, y la mierda, por una vez, va a caer de abajo a arriba, desafiando la fuerza de la gravedad. Dejémoslo ahí y pasemos a hablar de cosas trascendentes.

Así, y cambiando de tercio, sería estúpido preguntarse si se puede mantener una mentira viva durante casi 2.000 años…

Al hilo de esta cuestión, quisiera recordar el enfrentamiento verbal habido entre el cardenal Ercole Consalvi, (Secretario de Estado del Papa Pío VI), y Napoleón Bonaparte, cuando ambos negociaban las bases de un nuevo concordato entre la Santa Sede y Francia:

NAPOLEÓN: – Je détruirai votre Église! [¡Yo destruiré vuestra Iglesia!].

CARDENAL CONSALVI: -Non, non potes! Ne id quidem! [¡No, no podrá! ¡Ni siquiera nosotros hemos podido!]

Si Jesucristo no era el Hijo de Dios hecho hombre, posiblemente el Cristianismo no hubiese existido, y de haberlo hecho no hubiera sobrevivido a la larga lista de meteduras de pata e indignidades que van implícitamente interlineadas en la respuesta que dio el cardenal Ercole Consalvi a Napoleón.

El Cristianismo nace con la Resurrección de Jesucristo, y desde entonces ha resistido, estando hoy más vivo que nunca, a pesar de haber sido perseguido durante casi 2.000 años.

El Cristianismo ha resistido a enemigos externos, pero sobre todo a los internos que son los más peligrosos… Capisci, Bergoglio?