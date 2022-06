Pactar con el diablo

Soñé que paseaba por una playa desierta, meditando sobre el dolor en el Mundo, cuando oí que alguien me llamaba por mi nombre; giré sobre mis pasos pero no había nadie; tan solo los restos de mis huellas desdibujadas por las olas, y una lámpara que por vieja ya no era capaz de reflejar el Sol.

Entonces, recordando una de las historias de “Las Mil y una Noches”, procedí a frotarla con un pañuelo.

Tras unos minutos salió de la lámpara como un humo blanco que poco a poco, fue adoptando una forma casi humana que a pesar de no tener rostro ni labios, así me habló:

– Dime que deseas y te complaceré-.

– Deseo no ver más dolor y sufrimiento en el Mundo –respondí con firmeza-.

Y el ser, tras decir “así sea”, me dejó ciego, al tiempo que me recordó con sarcástico tono que aún me quedaban dos deseos.

Apretando los puños, y con lágrimas de rabia, le respondí que deseaba no volver a oír nunca más los lamentos y quejidos de todos aquellos que sufren hambre y sed de pan y justicia. Y el ser, me dejó sordo.

Ya sin oír su voz, le pedí como último deseo que de mi boca no volviese a salir queja alguna. Y el ser, me dejó mudo.

Sordo, ciego y mudo, escuche en mi interior la voz burlona del genio que me tentó a pedirle un cuarto deseo, pero que el precio que debería pagar por él, era mi alma.

Me quedé meditando durante unos minutos. Esta vez tenía que ser más listo que el genio, pidiéndole en mi último deseo algo que me devolviese de golpe mi sentido del habla, vista y oído, y que además desapareciera el dolor del Mundo que tanta infelicidad me producía.

¿Como conseguir con un solo deseo, cuatro?

– ¡Ya está! -pensé-. Si le pido “ser siempre feliz”, volveré a ver, oír y hablar, ya que la carencia de alguno de estos sentidos me provocaría infelicidad. Al mismo tiempo, al haber una incompatibilidad entre mi felicidad y el dolor en el Mundo, este tendría que desaparecer para que mi deseo se completara. Sí. Esa era la solución, porque además tampoco se cumpliría mi deseo si perdía el alma… Porque ¿cómo podría ser feliz sin alma? ¡Bien! Había pillado de pleno al maléfico genio y le iba a enseñar quién era el puto amo.

– De acuerdo ¡Acepto! Mi último deseo es ¡SER SIEMPRE FELIZ!

– ¡Concedido! Y el genio, en un alarde de poder, me volvió más imbécil de lo que ya era.

Y así me quedé, sin alma y sonriendo plácidamente con cara de gilipollas, hasta que una risa diabólica me despertó de mi pesadilla.

MORALEJA: Tan solo a un imbécil se le ocurre negociar con el diablo, pensando que le puede engañar. Algo parecido a un idiota jugando con la jeringuilla de un enfermo terminal de sida, pensando que no le puede pasar nada porque lleva puesto un preservativo.