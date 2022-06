Nos recuperamos, pero ¿estamos preparados?

Esta semana leía que el coste del transporte marítimo sigue en niveles históricamente altos. Lo ocurrido con China, así como con Rusia y Ucrania, atendiendo a esa excepcional incertidumbre que se deriva de la guerra en Europa y el incremento de las restricciones en Asia –que mantiene bloqueadas las fábricas y todo aquello en lo que vemos interacción social–, sigue lastrando el funcionamiento de unas cadenas de suministro que se encuentran sometidas a presiones que acaban en roturas de stock y, como denominan los economistas, en shocks de oferta. Shocks que, en la práctica y ante la fuerte demanda que emana de la recuperación en la que estamos inmersos, acaban disparando el precio al alza.

En otras palabras, seguimos atendiendo a una situación en la que la oferta no se encuentra preparada para enfrentar una recuperación muy intensa de la demanda, estimulada, dicho sea de paso, por los Gobiernos. Y ello, en un simple modelo de oferta y demanda, nos deja un escenario en el que el punto de equilibrio, como muestran los precios, cambia sustancialmente.

En el análisis de los datos que vamos obteniendo, hemos de señalar que el Índice Seco del Báltico, un indicador elaborado para medir la evolución –los cambios– del coste del transporte marítimo de mercancías, cerró esta semana en 2.342 puntos. El indicador, que toma como referencia una cesta de fletes de distintas categorías de buques y de mercancías, se sitúa lejos de los máximos que vimos en octubre, pero seguimos atendiendo a unos precios que siguen disparados, provocando una mayor inflación y un mayor malestar a la población, las empresas, así como cualquier agente económico.

En este sentido, los datos de Bloomberg nos dicen que, calculando la media de los últimos diez años, el nivel al que debería estar este indicador para poder afirmar que se encuentra en su nivel normal u óptimo sería de 1.240 puntos. En otras palabras, no estamos atendiendo a los niveles que veíamos en octubre del pasado ejercicio, pero atendiendo a ese nivel medio que nos ofrece Bloomberg, también podemos ver que el precio de estos fletes sigue disparado, y que, teniendo en cuenta que esto encarece los precios en la cadena, acabaremos pagando un mayor coste por lo que antes pagábamos mucho menos.

Para que nos hagamos una idea de lo que digo, podemos hablar en cifras absolutas. En este sentido, hay que decir que, en octubre del año pasado, el índice compuesto mundial de contenedores de Drewry, un indicador que se elabora con las tarifas del flete de los contenedores de diversas rutas comerciales que unen Asia con Europa y EE.UU. marcó su máximo histórico, situándose el precio en los 10.377 dólares por contenedor. Hoy, con el paso del tiempo, este precio se ha moderado, pero sigue en los 7.578 dólares, que es el precio que pagábamos por este en junio del año pasado. Pues hay que decir, también, que, tomando esa media citada anteriormente como referencia, el precio del contenedor durante estos últimos 10 años se ha situado en los 1.600 dólares.

Como vemos, una situación no tan mala como en el pasado, pero no lejos de ser preocupante. Y es que hemos de señalar que, además de lo comentado, si seguimos analizando datos, estos nos dicen que no estamos hablando de un hecho irrelevante.

Como con la energía, el transporte es un coste determinante que, en la mayoría de los casos, acaba trasladándose al cliente final. Como la energía utilizada para producirlo, uno de los primeros eslabones que nos encontramos en la cadena de suministro es el transporte, y no hay mercancía en el mundo que pueda venderse si esta no es anteriormente transportada hasta su destino. Por tanto, si tenemos en cuenta esto que comento, ya debemos ser conscientes que hablamos de una problemática que, como poco, va a seguir presionando los precios al alza, acentuando el problema que tenemos de inflación.

Pero, además de lo que comento, los datos que ofrece la Organización Mundial del Comercio (OMC) deberíamos tenerlos en cuenta para realizar este análisis. Pues, pese a lo que comento respecto al precio de los fletes marítimos, podemos creer que hay alternativas a estos grandes buques en un escenario en el que veamos una parálisis extrema en la cadena de valor, pero hay que decir que estos mismos datos nos muestran que pocos bienes se encuentran exentos de estas subidas, teniendo en cuenta que una gran mayoría de las mercancías que son transportadas en el mundo, lo son por esta vía que menciono.

El comercio global de mercancías, atendiendo a estos datos que cito, se mueve, prácticamente, por vía marítima. Pues, en datos, el 80% del comercio de mercancías se transporta en barco desde su origen hasta su destino.

En resumen, las autoridades, refiriéndonos por autoridades a los Bancos Centrales, siguen en su intención de controlar la situación y cumplir con la estabilidad de precios relejando la inflación con subidas de tipos. Sin embargo, seguimos atendiendo a numerosos fenómenos que, como vemos con las mercancías y en la práctica, suscitan la posibilidad de que dicha subida no sea capaz de contener la inflación, teniendo en cuenta los shocks de oferta que encontramos en el análisis. Y todo ello, en tanto en cuanto la economía se desacelera y avanza hacia el estancamiento.

*Francisco Coll Morales es economista y responsable de educación financiera y económica en Rankia.