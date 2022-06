Disculpa hermano que no te llame padre

Somos humanos; dudamos, caemos, nos levantamos, volvemos a caer y nos volvemos a levantar.

Somos lo que somos, y ni tan siquiera el oficio eclesiástico y su jerarquía, está libre del error.

Conocemos que uno de los Apóstoles vendió a Jesús, y que otro lo negó tres veces; pero hay más… ¿Dónde estaban escondidos Pedro y el resto de los Apóstoles (a excepción de Juan) durante la crucifixión de Jesucristo…?

Falta de fe; miedo, cobardía y deslealtad, y eso que habían sido elegidos nominalmente por el propio Jesucristo. A partir de ahí pocas cosas deberían de sorprendernos, o escandalizarnos, de sus teóricos sucesores.

Al fin y al cabo, Jesucristo no estableció estatus alguno para sus seguidores, sino que los puso a todos en un mismo plano, igualitario y fraternal, sin ningún tipo de privilegios vitalicios que colocara a unos creyentes por encima del resto. Ésa fue la gran diferencia del cristianismo naciente, respecto al judaísmo tradicional y su endémica y jerarquizada casta sacerdotal. Poco o nada que ver con la evolución funcionarial, pensionada y vitalicia, que ha tenido y sigue teniendo la Iglesia desde sus primeros tiempos.

«Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías». Evangelio de San Mateo, 23: 8-10.