Creyentes famosos que renegaron de su fe

Oscar Wilde, después de una vida llena de escándalos y provocaciones, terminó sus días convirtiéndose al catolicismo. Dos años antes de su muerte, Wilde se había trasladado a París; allí, arruinado y viviendo bajo el falso nombre de Sebastián Melmoth, comenzó su acercamiento a la Iglesia Católica. En 1900, estando en su lecho de muerte, y en plenitud de sus facultades mentales, fue bautizado en la fe católica, a petición propia.

Narciso Yepes relata cómo fue su encuentro con la fe en 1951: «Estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana. Exactamente, el 18 de mayo. De pronto, le escuché dentro de mí… Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta… Y Dios pudo entrar. No sólo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida… Fue una pregunta, en apariencia, muy simple: ¿Qué estás haciendo? En ese instante, todo cambió para mí.»

Otro caso célebre sería el del juerguista pagano Agustín de Hipona que, tras su conversión, está considerado como el máximo pensador cristiano del primer milenio y uno de los grandes genios de la humanidad. De la etapa anterior a su conversión él mismo nos habla en su obra autobiográfica “Confesiones”: «Fui a Cartago, donde terminé en un bullente caldero de lascivia. En un frenesí de lujuria hice cosas abominables; me sumergí en fétida depravación hasta hartarme de placeres infernales. Los apetitos carnales, como un pantano burbujeante, y el sexo viril manando dentro de mí rezumaban vapores»…«Yo estaba enamorado del amor. Como el agua, yo hervía, enardecido por mis fornicaciones».

Se ha extendido la falacia de que la fe es algo propio de personas iletradas, supersticiosas y de pocas luces… vamos, que les falta un hervor. De hecho existe el tópico de que no se puede ser inteligente y leído, y al mismo tiempo creer en Dios. Pero lo bien cierto es que la lista de personajes ilustres [físicos, químicos, médicos, matemáticos, filósofos, novelistas, poetas, pintores, escultores, músicos, actores, etc.], famosos triunfadores en sus diferentes facetas y, al tiempo, ateos declarados, que un momento determinado de sus vidas se han convertido y han hecho profesión pública de su fe, es más que amplia; tanto que es más propia de ocupar varios libros (que los hay), que de un simple artículo periodístico.

La lista de grandes personajes conversos es bastante extensa, sin embargo no conozco ni un solo caso a la inversa; es decir que, algún fuera de serie en el campo de las Artes o las Ciencias, haya pasado de ser un reconocido hombre de fe, a convertirse en ateo. Aunque sí que es cierto que algunos católicos no practicantes, muy conocidos en su casa a la hora de comer, han hecho pública y documental apostasía de la fe de sus mayores, para a continuación vocearlo, buscando su ´minuto de gloria´ en alguna cutre gacetilla provinciana de tinte ´progre´; pero de famosos, ni uno.

Creo que el tema merece, como mínimo, una honesta y desapasionada reflexión.