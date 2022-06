Querido Antonio Castelo

Me dirijo a vuecencia muy respetuosamente, mismo decoro que no he sentido por su parte, cuando en su programa Todo es mentira haciéndose valer sibilinamente del humor, aprovechando el monologismo humorístico, señala como asqueroso a Periodista Digital y OkDiario.

Déjeme decirle, que generalizar no es correcto, pues cuando algún policía comete un delito, no lo hace el Cuerpo Nacional de Policía, cuando un médico comete una negligencia, no lo hace el Servicio de Salud, cuando un juez prevarica, no lo hace el Consejo General del Poder Judicial.

En ambos periódicos digitales de los que usted nombra con ese desprecio, existen profesionales de todo tipo, de todas las ideas políticas, izquierdas, derechas, centro y para adentro. El que suscribe es testigo de todo ello, pues al margen de tener mis reticencias con el sistema político actual, cuando escribo algún artículo que puede entenderse más a la izquierda o más a la derecha (según ojos que lo miren), en esta redacción de Periodista Digital, no me quitan ni una zonza coma.

Por eso le ruego, siguiendo la educación que seguro le entregó su padre, ya que según indica en su Wikipedia, fue médico en el hospital militar de Valencia (hospital construido en años del franquismo), no llame asqueroso a quien no conoce, y menos aún a quien conoce o es más conocido por su indiferencia política, como es Javier Cárdenas. El que ha oído en alguna ocasión las mañanas de Cárdenas, conoce perfectamente que a Javier, no le importa atizar a personajes de la izquierda o derecha.

Intente ser más particular y menos universalista, aunque eso le resulte más complicado pues igual no entendió en la carrera de física, y sea mucho más respetuoso con todas las personas que trabajan y colaboran en ambos periódicos, especialmente el que me corresponde, periodista digital.

No enturbie la única herramienta que nos queda en estos tiempos tan difíciles para camuflar su ego y falta de respeto, no sea tan mezquino para valerse de nuestro tan

querido humor y manchar aquello que otros humoristas utilizan con gran consideración y respeto, o por lo menos, tenga el valor de no acuñarse humorista cuando su objetivo es el insulto universal, pues le vuelvo a indicar, que Periodista Digital es una entidad, compuesta por una diversidad de personas y profesionales, sin ninguna o con alguna afinidad, pero con respeto y ética profesional.