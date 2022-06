El relato sanchista: De lo cursi a lo ridículo

En 1996 el catedrático de Física en la Universidad de Princeton, Alan Sokal, publicó un artículo, cargado de citas absurdas (desgraciadamente auténticas), extraídas de obras de renombrados intelectuales franceses, con una retórica empalagosamente posmodernista, en una revista cultural norteamericana de moda llamada “SOCIAL TEXT”; publicación esta que era el símbolo y referente del postmodernismo neoyorkino. El pomposo y rimbombante título del artículo en cuestión era:

«TRANSGREDIR LOS LÍMITES: HACIA UNA HERMENÉUTICA TRANSFORMADORA DE LA GRAVEDAD CUÁNTICA». El escrito de Alan Sokal era una payasada de principio a fin, en el que no decía nada mínimamente coherente, y sin embargo sus líneas fueron acogidas con grandes elogios y alabanzas por parte de la “crítica especializada”.

Sokal se había reído de los “entendidos y enterados”, pero no satisfecho con ello decide compartir sus risas con la ciudadanía y al tiempo sacarles los colores a los susodichos críticos que habían aplaudido su absurdo artículo. Para lograr este perverso fin, Sokal pública un nuevo escrito, en otra revista, confesando su ´pecado´. Sokal escribió que su artículo: “TRANSGREDIR LOS LÍMITES: HACIA UNA HERMENÉUTICA TRANSFORMADORA DE LA GRAVEDAD CUÁNTICA”, era un pastiche de jerga posmodernista, plagado de reseñas aduladoras, y citas grandilocuentes fuera de contexto y un rotundo sinsentido, que se apoyaba en las citas más estúpidas que había podido encontrar. No importaba que sus palabras no dijeran nada coherente, siempre y cuando sus parrafadas ´sonasen´ bien al oído.

En el caso de Pedro Sánchez, sus ´homilías´ también son acogidas con grandes elogios y alabanzas, por parte de la ´crítica especializada´; estómagos agradecidos, colocados como tertulianos, estratégicamente repartidos en los medios de comunicación públicos y, cómo no, en los subvencionados.

Alan Sokal decía que no importaba que las palabras no dijeran nada coherente, siempre y cuando las parrafadas “sonasen” bien al oído. Pues en caso de Sánchez, amén de no decir nada, encima suena mal a cualquier oído medianamente cultivado.

La empalagosa jerga sanchista, almibarada por 785 ´maestros pasteleros´ en el Gobierno, y 370 a su servicio personal, ha pasado en poco tiempo, de dar risa a producir vergüenza; amén de vómito por sobredosis; y como las desgracias no vienen solas, ha creado escuela. Ahí tienen a ´Lady Paro´ tratando de emular a su maestro, defecando ´boutades´ a diestro y siniestro, cual cabra con diarrea, como cuando soltó, emulando a Gila, que hay que eliminar la palabra patria y sustituirla por ´matria´.