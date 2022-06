¿Sueño o fantasía…? ¡Pesadilla!

Mientras que los sueños, y me refiero a los sueños conscientes que tenemos estando despiertos, pueden ser difíciles pero no imposibles de alcanzar, las fantasías, siendo más fáciles de llevar a cabo, son imposibles porque en el fondo no deseamos que ocurran fuera del campo de nuestra mente y, consecuentemente, no moveremos un solo dedo por que se hagan realidad.

Y es que en las fantasías somos nosotros mismos quienes pintamos el idílico escenario a nuestro antojo.

Un escenario donde todo es superficial, de color rosa y exento de problemas.

Son irreales secuencias de película, sacadas fuera de contexto, y no sujetas a ningún tipo de ley.

En la fantasía todo es perfecto y carente de consecuencias, al ser nosotros los que escribimos el guión de una escena que tan solo vivirá en nuestra imaginación, sin Tribunal Constitucional que ´nos joda la fiesta´.

En los sueños, la cosa cambia radicalmente. Así uno puede soñar despierto con vivir en un mundo mejor, libre de injusticias, guerras, hambre y miseria; y como honestamente, uno desea que esto suceda, irá poniendo su humilde granito de arena, todos los días y en la medida de sus posibilidades, desde el convencimiento de que si todo el mundo actuase así, su sueño se convertiría en realidad.

Pero no nos equivoquemos, porque ni todos los sueños son filantrópicos y virtuosos (por ejemplo mudarse por falta de espacio para albergar el ´ego´, del Palacio de la Moncloa al Palacio Real en la plaza de Oriente), ni todas las fantasías son oscuras e inconfesables.