Un zoom a la Cumbre de la OTAN

A estas alturas ya sabemos que Sánchez y Biden se reunirán antes de la próxima cumbre de la OTAN en Madrid. Uno de los secretos para ser un buen anfitrión es recibir al invitado, en el caso del presidente del Gobierno seguro que lo hará con el sibilino postureo que le caracteriza y olvidándose de ese preámbulo que ha marcado nuestras interacciones recientes. Nos referimos a su primer encuentro, intenso y emotivo de 20 segundos, caminando por los pasillos de la sede de la OTAN en Bruselas. La portavoz del presidente de Estados Unidos ha anunciado con la boca pequeña la intención de Biden de reafirmar nuestra “fuerte relación bilateral”.

La norma básica del postureo es simular. Pedro Sánchez ha quitado importancia al boicot de sus socios de Unidas Podemos a la OTAN y a la cumbre. De hecho, como en el cuento de la Cenicienta ninguno de ellos está invitado a asistir. Una Cenicienta en apuros porque en este caso no pierde el zapato, sino que se lo quitan. Asimismo, la OTAN desconfía de Sánchez y de todo su Gobierno, porque sus aliados políticos que quisieron desmantelar el Estado podrán acceder a la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Serán capaces de guardar los secretos o tarde o temprano los airearán a los cuatro vientos?

Observa con recelo también el cambio de postura a favor de Marruecos, con el espionaje de fondo…Y la “vendetta” de Argelia.Tampoco es muy recomendable que esté en primera línea el ministro de Exteriores, al que Argelia ha vilipendiado y tratado como un abyecto diplomático, después que fue a Bruselas a quejarse de que nos habían suspendido el Tratado de Amistad. Si bien Marruecos pidió la cabeza de González Laya, no peligra de momento la de Albares. ¿Es Pedro Sánchez el presidente del Gobierno más débil de la democracia española? Los problemas mejor esconderlos bajo la alfombra o blindarlos hasta que acabe la cumbre.

Sea como sea, resulta evidente que el presidente de Gobierno podrá lucir su mejor sonrisa y ser protagonista de todos los “flashes”. Tal es el poder evocador de su imagen. Nada que ver con la fotografía de los líderes de la Alianza Atlántica, en la que Sánchez quedó relegado una esquina de la última fila. Ahora al igual que Clint Eastwook con su “Golpe de efecto”, protagonizará además una cena el 29 de junio en la recibirá a más de 40 jefes de Estado y de Gobierno en el Museo del Prado. No obstante, el día anterior Sánchez habrá asistido junto a todos los invitados a la recepción y cena oficial de bienvenida prevista con el rey Felipe VI en el Palacio Real.

Biden se reunirá con Sánchez el próximo martes antes de la cumbre de la OTAN, será la primera visita a nuestro país desde que llegó a la Casa Blanca sustituyendo a Trump. Y es una pena que no se retrasmita en vivo para apreciar los detalles y la comunicación no verbal. ¿Quién querría perderse visualizar los gestos, la pose y las miradas de Pedro Sánchez? Hace veinticinco años, Madrid también se blindó con Aznar, que recibió a George W. Bush. Fue la última Cumbre que se celebró en España, a la que no asistió el presidente ruso Boris Yeltsin por considerar denigrante la ampliación de la Alianza al Este.

¿Qué podemos esperar de la cumbre de Madrid? Desconocemos todavía los detalles subyacentes del encuentro, y sin profundizar porque eso sería alejarnos de los entresijos de las formas, solo apuntaremos que Stoltenberg ha dicho que la cumbre de la OTAN será muy importante porque marcará la hoja de ruta de los próximos 10 años. Tendrá como invitados a Suecia y Finlandia, también el presidente Zelenski participará. Estará presente con la crueldad descarnada de la guerra, y todo parece indicar que el zoom narrativo volverá a ser la videollamada. En consecuencia, no robará protagonismo a Sánchez por acaparar toda la atención.

Nadie como el presidente del Gobierno para crear las tramas más inverosímiles de la política, aunque la OTAN haya resurgido tras la invasión de Rusia a Ucrania. No nos sorprende la irrelevante política exterior de España, pese a nuestra buena aportación geoestratégica. Tampoco descartamos que la cumbre con Sánchez tenga una atmósfera sanchista, muy al estilo de “Uno de los nuestros” (1990), con un “déjà vu” de la escena más famosa de “Una noche en la ópera” (1935) y un puntito exhibicionista a lo Salvador Dalí. Porque ya lo decía Arthur Wellesley, duque de Wellington: «España es el único lugar del mundo donde dos y dos no suman cuatro».

Roxa Ortiz