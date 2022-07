Un imbécil con un ordenador

Mis artículos reciben bastantes comentarios, lo que me anima a seguir escribiendo, pues hacen suponer que alguien me lee…

En cambio, cuando recibo las liquidaciones por las ventas de los libros, me echo a llorar.

¡Cuánta razón tenía don Ricardo de la Cierva cuando decía que, si quieres mantener algo en secreto, publícalo en un libro!

Tengo una web, www.navegandocontracorriente.com, dónde, en cumplimiento de la ley de servicios de la información, aparecen mis datos personales, correo electrónico, etc., y facilita que quienes quieran contactar directamente conmigo, puedan hacerlo, sin problema alguno.

Por simples razones de educación (mis padres me enseñaron educación, y les doy las gracias por ello), contestó a todo el mundo, salvo a los que directamente…

Respeto a todos, hasta a los que, a falta de argumentos, recurren al fácil insulto, pero lo que no estoy dispuesto a soportar, ni creo que tenga el deber jurídico de soportar, son las injurias graves y las amenazas, no veladas, sino directas.

Yo no sé si ustedes viven en un Estado de Derecho, pero yo sí, y en estos casos recurro a la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional más cercana a mi domicilio.

Hasta la fecha no he tenido que denunciar a nadie –y constituirme posteriormente en acusación-, una vez que hayan sido debidamente identificados (la IP del ordenador no falla), por muchos nombres falsos o seudónimos que utilicen.

Normalmente les envío un correo electrónico previo, diciendo que les voy a denunciar, y la práctica totalidad contesta, pidiendo disculpas, diciendo que fue un calentón, que estaban bebidos, o la excusa que quieran poner.

Y yo me doy por satisfecho, y perdono y disculpo sus insultos.

Aquí paz y después gloria.

Los abogados sabemos perfectamente que los juzgados están colapsados de querellas, denuncias, demandas, ejecuciones, etc., y que la función del buen abogado es evitar la excesiva litigiosidad, no aumentarla. (Aunque no todos piensan así).

Pero estoy hablando de los buenos abogados, no de los otros…, que por desgracia cada día abundan más.

Ayer recibí, al punto de la mañana, un correo electrónico injurioso. Se ve que estos imbéciles, constituidos en modernos Torquemadas, vigilan e inspeccionan las redes sociales, para que nadie se aparte de lo políticamente correcto.

Dice así: “Asunto: ramiro sionista hijo de puta y cobarde”.

“deja de hacer propaganda de estados hundidos, cobarde y maricón fracasado, que estas muerto, payaso, estados hundidos es la puta de israel, por que no dices eso? Cobarde hijo de puta maricón sionista, eres mas falso que el holocuento, basura inmunda analfabeto y lameculos sionista”.

Los errores de expresión, redacción, gramaticales, etc., son solo suyos. He respetado íntegramente el original, que será aportado a la Policía Nacional.

Contesto de la forma siguiente:

“Hoy mismo voy a ir a la Comisaría de Policía a interponer una denuncia contra usted, por los delitos de injurias graves”.

Ya tendrá noticias del Juzgado de Instrucción correspondiente.

Atentamente, Ramiro GRAU MORANCHO, Abogado, ZARAGOZA”.

No con idea de denunciarle, sino para que el idiota dejara de molestarte, o me pidiera disculpas, pues un mal momento, o un pronto, lo podemos tener cualquiera, y yo el primero.

Pero el idiota, en el sentido que dan a la palabra las cinco acepciones del DRAE, (“Tonto o corto de entendimiento, engreído sin fundamento para ello, propio o característico de la persona idiota, que padece de idiocia, y que carece de toda instrucción”), no se amilana, sino que se envalentona, y dedica media folio a injuriar y amenazarla, entiendo que de forma delictiva.

Como el texto es muy largo, y por ende aburrido, copio, en síntesis, las partes más relevantes, y que no sean demasiado repetitivas de los insultos anteriores:

“eres un hijo de puta y un miserable que tenía que estar muerto hace ya mucho tiempo…vete a la policía a la guardia civil y al ejército, como vaya a Avenida del Tenor Fleta, 60, 5º. Izquierda date por herido de gravedad como poco de la paliza que te llevas… le envías esto a la policía local nacional civil al ejercito y a filipo 6 también, pero que cojones amenazas con denunciar hijo de puta? Ahora es cuando si que voy a enviar a alguien a que te de una severa paliza en Avenida del Tenor Fleta, 60, 5º. Izquierda, que eres un hijo de puta sionista islaeli, un lameculos … le das también este enlace a todas las policías del lobby maricon lg al ejercito y a felipe 6 de las mentiras…”.

(Los errores ortográficos, sintácticos o lingüísticos son suyos, no míos. Yo me limito a transcribir el original).

Excuso decirles que hoy mismo le he denunciado.

¿Ustedes creen que son admisibles este tipo de terroristas digitales en nuestra sociedad…?