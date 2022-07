¿Volverá el bipartidismo?… ¿Y la prensa independiente?, legítimo contrapoder del poder legalmente constituido

Puede que en España termine pasando lo que en Italia y en Francia: la desaparición de los dos grandes partidos que se alternaron en el gobierno democrático y engrandecieron sus respectivos países: la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, en el primero, y el Partido Socialista y el Republicano, en el segundo.

O puede que nos enganchemos a Alemania, donde, aunque con dificultades, siguen alternándose la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata, con liberales y verdes de comodines.

Si ocurre lo primero, que Dios nos coja confesados porque quedaremos en manos de los independentistas, nacionalistas, regionalistas, ombligistas y extremistas, y si acontece lo segundo habremos pasado el sarampión y España será una nación segura, próspera, risueña y de primera división, con el PP y el PSOE (el refundado por Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González, no el de Zapatero-Sánchez) alternándose en la gobernanza. Ahora bien, si ocurre esto último, deberán cambiar los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) y volver a lo que fueron en la Transición y más acá: independientes, apartidistas y verdaderos contrapoder del poder legítimamente constituido. Es lo que siempre tiene que ser la Prensa y lo que ha dejado de ser hace años por culpa de la crisis del modelo de negocio, por la dependencia económica de los fondos de inversión, por las subvenciones y la publicidad oficial, por la ausencia de verdaderos editores, por el guerracivilismo y por la resurrección de las trincheras.

¡Qué lejos queda eso de que perro no come carne de perro!, ¡qué distancia sideral entre aquella en la que todos los periodistas nos saludábamos, nos respetábamos y charlábamos sin importar el medio para el que se trabajaba, y esta de ahora en la que los de una trinchera disparan contra los de la otra y se acusan de manipuladores y mentirosos! ¿Y qué decir de la ruptura del principio sagrado de que un periodista no tiene amigos entre los políticos, tan solo respetados conocidos, y que nunca se debe encamar con ellos? ¡Qué olvidado lo que redactores veteranos decían a los plumillas barbilampiños!: “¡Eh, principiante!, ya sabes que los periodistas y los políticos somos como el agua y el aceite: que no se mezclan”. Ahora se amalgaman y acuestan en pareja, trío, cuarteto y orquesta completa. ¡Han ganado los políticos y así nos va!

Aún destellan mis pupilas y chirrían mis oídos recordando los irresponsables titulares que proclamaban gozosos en 2016 el fin del bipartidismo en España y la bienvenida al cantonalismo de las nuevas formaciones a la derecha del PP y a la izquierda del PSOE, populistas, nacionalistas de nuevo cuño, regionalistas, provincialistas, localistas, ombligistas y oportunistas. La llamada a la fragmentación del voto, a la rapiña de los aprovechados a costa del contribuyente y, en definitiva, a la ingobernabilidad de España.

Necesitamos una vuelta al bipartidismo, que es lo que hace grande a las democracias; una vuelta a los consensos de Estado, a la separación de poderes y a la independencia de los organismos de su control y amojonamiento, y a una Prensa independiente fuerte, respetada y que ejerza su papel crucial en una democracia para que siga siendo válida la frase de Thomas Jefferson: “Yo prefiero tener Prensa sin Gobierno que Gobierno sin Prensa”.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL