Sobre la rumoreada renuncia

“No tengo ninguna intención de renunciar; por el momento no”.

“En este momento no siento que el Señor me lo pida. Si sintiera que me lo pide, sí”.

Así se expresaba el papa Francisco, en una entrevista concedida a las periodistas María Antonieta Collins y Valentina Alazraki para el canal de streaming VIX de Televisa Univision.

A ver si ocurre un milagro y el Señor se le aparece, además de a Su Santidad, también a Su Sanchidad, y le pide que se largue con su ´mal fario´ a cazar gambusinos al país de nunca jamás. ¡Recemos!