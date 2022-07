Salvo la estupidez surgida de una cabeza hueca, nada puede surgir de la nada

A estas alturas, ningún científico serio, se atreve a afirmar que el Universo es eterno y que siempre ha estado ahí.

Según los últimos estudios científicos, el UNIVERSO SURGIÓ DE LA “NADA” HACE AHORA 13.770 MILLONES DE AÑOS, con un diseño inteligente que ya para sí quisieran los cerebritos de Silicon Valley’s.

Pero como DE LA NADA NO PUEDE SURGIR NADA, ni mucho menos algo con un diseño inteligente, el Universo tuvo que surgir de ALGO, o ser creado por ALGUIEN que ya estaba allí antes del Universo. Los científicos ateos, lo llaman ´nada´. Los científicos creyentes, lo llaman Dios.

Posiblemente la imagen de Albert Einstein sea una de las más utilizadas por los grupos ateos, a la hora de colgar en Internet sus ´cartelitos´ propagandísticos buscando adeptos para su dogmática ´nada´. Veamos qué era lo que realmente pensaba Einstein sobre la existencia de Dios:

«Dios es un misterio; pero un misterio comprensible. No tengo nada sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador.»… «La religión y la ciencia van de la mano. Como he dicho antes, la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia es ciega. Ellas son interdependientes y tienen un objetivo común: la búsqueda de la verdad»… «Cualquiera que está seriamente ocupado en la búsqueda de la ciencia se convence de que un Espíritu se manifiesta en las leyes del Universo, un Espíritu sumamente Superior al del hombre, y uno ante el cual nosotros con nuestras modestas facultades nos debemos sentir humildes»… «Sin religión no hay caridad. El alma dada a cada uno de nosotros se mueve por el mismo Espíritu viviente que se mueve el Universo»… «El fanatismo del incrédulo es para mí casi tan divertido como el fanatismo del creyente». ALBERT EINSTEIN, Premio Nobel de Física 1921.

Muchas imágenes ´simpáticas´ de Einstein con supuestas frases ´ateas´ de ´falsa bandera´, se publican diariamente en Internet, pero en ninguna justifican con bibliografía la veracidad de la cita. Normal. No pueden ni queriendo, lo cual no es óbice para que algún descarado cite fuentes ´serias´, haber si cuela, y si no cuela, no pasa nada, ya que como escribió el doctor Göbbels, “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”.

BIBLIOGRAFÍA: “EINSTEIN AND RELIGION: PHYSICS AND THEOLOGY”, Max Jammer, Princeton University Press, 2002.