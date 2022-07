¡Fuera máscaras!

Cuando el periodista Phil Pullella le preguntó al papa Francisco qué opinaba sobre la reciente sentencia que ha finiquitado el aborto como ‘derecho constitucional’ en EEUU, éste escuetamente respondió que ´respetaba´ la sentencia. No sé si en el tono de Francisco se pudo apreciar amargura, lo que si que quedo de manifiesto fue su ausencia de alegría y entusiasmo, ante la más espectacular victoria del causa PROVIDA, de toda su historia,

¿Conocen ustedes el caso de alguien que habiendo ganado un pleito ante los tribunales de Justicia, haya declarado públicamente que respetaba la sentencia?

Los que a veces, no muchas, pueden manifestar, (sin caer en el absurdo de la autocomplacencia), que respetan la sentencia que los condena, son los propios condenados.

La forma elegante de decir que el plato, o el vino que ´ orgullosamente ´ nos acaban de dar a catar, no nos gusta, es responder diciendo que lo encontramos ´interesante´.

La forma elegante de decir que no estamos de acuerdo en algo, es decir que no lo compartimos, pero lo ´respetamos´, obviando ´el vómito intelectual´, y el ´no nos gusta´.

El respeto, al final, es la manera educada y civilizada de la disensión hacia algo o alguien; es la manera diplomática de marcar distancias con el de enfrente.

Del mismo modo que manifestar públicamente, tolerancia y respeto por aquellos que coinciden con nuestro modo de pensar, no es en absoluto ni tolerancia ni respeto, sino burla y cínico recochineo.

Como sinceramente no pienso, que el papa Francisco sea además un cínico (Dios aprieta pero no ahoga), pues la verdad es que, tras decir éste que ´respeta´ la eliminación del aborto como derecho constitucional, la interpretación que me queda, es todavía peor.

También su respuesta podría ser un modo de desmarcarse políticamente de algo delicado, ´por el qué dirán´; en ese caso me viene a la mente la ´lapidaria´ frase de Albert Camus: