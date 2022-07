Patxi, ¿sabe ya Pedro lo que es una nación?

Patxi López Álvarez, ex lehendakari del Gobierno vasco entre 2009 y 2012, debe estar ya de acuerdo con Pedro Sánchez Pérez-Castejón en lo que éste entiende por nación porque le defenderá a capa y espada en el Congreso de los Diputados cuando formalice su nuevo empeño como portavoz del Grupo Socialista.

Fue el 15 de mayo de 2017, durante la confrontación entre candidatos a la secretaria general del PSOE, en el que participaron Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz Pacheco. “Creo que seguimos equivocándonos de debate. En lugar de decir qué proyecto proponemos volvemos a hablar del debate de nación que interesa a los nacionalistas, no a nosotros”, defendió el ex lehendakari. Sánchez le interrumpió para recriminarle por haber definido a Cataluña como una “nación cultural”. “Por tanto, no estamos diciendo cosas distintas”, apostilló Sánchez. López explicó que lo que había dicho es que “ese no era el debate”. “Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación?”, le preguntó a Sánchez para dejarle en evidencia por su concepto de España como “nación de naciones”. “Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas”, intentó explicar Sánchez para salir del embrollo.

López siguió con su intervención añadiendo que “la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación: en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva la soberanía y, por tanto, la consecución de un Estado independiente” , “y una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, una historia, a una tradición…que no lleva la consecución de ningún Estado. Pero vuelvo a decir, ¿esto es el debate de los socialistas”?, puntualizó el ahora portavoz del PSOE en el Congreso.

Desconocemos si se han puesto de acuerdo en asunto tan crucial y si ambos acatan íntegramente el artículo 2 de la Constitución (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”), pero sí sabemos que en este recorrido inverso que ha iniciado Sánchez hay muertos en la cuneta: Carmen Calvo Poyato, José Luis Ábalos Meco e Ivan Redondo Bacaicoa –su primer núcleo duro-, y Adriana Lastra Fernández, Dolores Delgado García, Felipe Sicilia Alférez y Héctor Gómez Hernández, sus penúltimos juguetes rotos, sustituidos por veteranos socialistas que fueron ayer leales contrincantes y hoy colaboradores necesarios en el nuevo proyecto de fusión Partido/Moncloa para poner al PSOE en modo electoral y “comunicar mejor la acción del Gobierno”, ó, como ha editorializado La España que Reúne, “…reequilibrar estéticamente una posición que se ha escorado hacia uno de los extremos”.

Es posible que, aunque no lo reconozca, en su plegar velas Sánchez esté desandando el camino peregrinado hasta ahora como secretario general del PSOE, pero si no frena a tiempo el ritorno puede acabar como empezó el 1 de octubre de 2016: con el Comité Federal mandándole a casa, nombrando una gestora y designando un candidato que se bata con Alberto Núñez Feijóo en las próximas elecciones generales. Chi lo sa? ¿O es lo que quiere?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL